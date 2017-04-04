İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı üçüncü sınıf B şubesi Topluma Hizmet dersi birinci grup öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe giderek mezarları temizledi, çiçekleri ve ağaçları suladı, bol bol dua etti. Şehitlere duyulan minneti bir nebze olsun gösterebildiklerini söyleyen öğrenciler, bu tür etkinlikleri daha sık yapacaklarını ifade ettiler.

YANI BAŞLARINDAYDI CANLARINI VERDİKLERİ AL BAYRAKLARI

Öğrencilerden Hilal Eroğlu, yaptıkları etkinliğin kendilerine iyi geldiğini söyledi. Daha önce şehitliği ziyaret etmediği için üzüldüğünü söyleyen Eroğlu, “Bugün çok farklı bir dünyaya gittik. Çok sessizdi. Ancak; maneviyatı büyüktü. Sadece esen rüzgar ve yanı başlarında olan al bayrağın dalgalanış sesi vardı. Kavga, hırs, hayal, umut, mutluluk gibi dünya işleri yoktu. İki renk vardı; kırmızı ve beyaz. Ay yıldızlı al bayrak… Yanı başlarındaydı canlarını verdikleri al bayrakları. Hepsinin tek bir hedefi vardı; canı pahasına bu vatanı korumak, zalimlere fırsat vermemek. Rabbim mekanlarını cennet etsin” dedi.

HEM GURUR HEM HÜZÜN

Öğrencilerden Mihriban Becermen ise, “Şehitlerimizin mezarlarını temizleme her ne kadar temelde bir etkinlik olarak görülse de ben bunu yaparken hem gurur hem hüzün duyguları içerisindeydim. Hepsi bizim yaşımızdaki gencecik insanlardı. Bunun ne kadar acı olduğunu düşündükçe hüzünleniyordum. Şehitlerimizin mezarlarını temizlemek de gurur vericiydi. Bu duyguları yaşamamıza vesile olan Prof. Dr. Feridun Merter Hocamıza minnettarız” diye konuştu.

VATANI CANLARI PAHASINA KORUYAN ŞEHİTLER

Şehitleri minnetle andıklarını ve dua ettiklerini söyleyen öğrencilerden Şükran Dusak da, “Ülkemizin birlik ve beraberliğini korumak, vatanımızı canları pahasına koruyan şehitlerimizi ziyaret etmek bizim için çok anlamlı, hüzünlü ve gurur vericiydi. İnşallah onların bize emanet ettiği ülkemize ve bize emanet ettikleri değerlere en iyi şekilde sahip çıkabiliriz. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı etkinliği gerçekleştiren öğretmenimize ve etkinliğe katılan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

MİNNETTARLIĞIMIZI TAKDİM ETTİK

Etkinliği yine gerçekleştirmek istediklerin söyleyen Büşra Cirik ise, “Bugün hayatımızda belki hiç farkında olmadığımız, fakat bizim bugünlere gelmemizde canlarını feda eden, günahsız kahramanlarımızı ziyaret ettik. Maneviyatı yüksek olan bu yerde etkinliğimizi yerine getirirken çok duygulandık. Hepsinin vatanı, milleti, namusu ve bayrağı için ölmeyi kendilerine borç bilmesi bize onur ve gurur verdi. Vatanımızın çizgisini, bayrağımızın rengini bizlere hediye eden kahramanlarımızın ruhlarına dua okuyup taze bedenlerine su dökerek kalplerimizdeki sevgiyi, saygıyı, minnettarlığı takdim ettik. Allah ailelerine sabır versin. Ruhları şad olsun” ifadelerinde bulundu.















TÜRKAN YILDIZ