Vatan Görevi Engel Tanımadı

Malatya Altay Kışlası’nda engellilere yönelik temsili askerlik töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, temsili askerlik yapan engelliler toplu olarak ant içti. Engelli askerler daha sonra toplu halde mekanik nişancılık yarışmasına katıldı. Tüm engelli askerler başarılı sayılırken törende 2. Ordu Komutanlığı bünyesine katılan milli helikopter Atak'la yapılan şov, izleyicilerden tam not aldı.

BİR ONUR VESİLESİDİR

Program sonunda konuşan Tümgeneral Asım Kocaoğlu, “2018 yılı bir günlük temsili askerlik yemin törenine katılarak bizleri onurlandırdınız. Bu anlamlı törene katılımlarınızdan dolayı şahsım ve 2. Ordu komutanlığı personeli adına şükranlarımı sunarım. 2. Ordu Komutanlığı bin 710 kilometrelik Hudut sorunluluğu taşarken, hudut güveliği tesir ederken, teröristle mücadele harekatını başarı ve kararlılıkla sürdürmektedir. Geçtiğimiz yıl Fırat Kalkınma Harekatı’nı yakın zamanda da Zeytin Dalı Harekatı’nı başarı ile tamamlayarak görevlerine devam etmektedir. Anayasanın 72. maddesi gereğince vatan hizmeti her Türk’ün hakkı, ödevi olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti asker, millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk ulusu için bir onur vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu taşımaktadır. 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla bugünü tertiplemiş bulunmaktayız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin saflarında temsili askerlik hizmeti için genel engelli vatandaşlarımız heyecan ve coşkuyla asker elbiselerini giymiş, eğitim yapmış, silah arkadaşları ile karargahta yemek yemiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşımızda onurla durmaktalar” sözlerini kaydetti.

HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

Asım Kocaoğlu, “Bir kısmınız doğuştan bir kısmınız ise hayatın belirli bir sürecinde geçirmiş olduğunuz rahatsızlık nedeniyle yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Ancak şunu bilmelisiniz ki; yaşama sımsıkı sarılmanız, içinizdeki umudu hiç kaybetmemiş olmanız ve hayata tutunma adına gösterdiğiniz azim ve özveri ile sizler fedakar aileleriniz hepimize örnek teşkil ediyor. Askerlik yapma isteğinizle bizlere yaşattığınız bu güzel gurur ve güzel dersler verdiniz. Askerlik yeminizi ettiniz ve hepimiz şahit olduk. . Bugün kutsal askerlik hizmetini yerine getiren ailelerimizin gözlerindeki pırıltıyı büyük memnuniyetle gözlemliyor bunun haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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