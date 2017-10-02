Van'da bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Van Turizm ve Seyahat Fuarı' Malatya’da tanıtılıyor.
29 Eylül 2017 Cuma 13:01
Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle EXPO Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen Van Turizm ve Seyahat Fuarı açıldı. Açılışa Van Valisi Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ile çok sayıda davetli katıldı.
Pazar gününe kadar açık olacak olan fuarda Malatya’da kapsamlı bir şekilde tanıtılıyor. Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açılan stantta, Malatya’nın tarihi ve turistlik yerleri başta olmak üzere bir çok kültürel zenginlikleri ziyaretçilere anlatılıyor. Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz’in de katıldığı fuarda Malatya standını da gezen protokole kayısının yanı sıra kenti tanıtıcı materyaller de takdim edildi. Şube Müdürü Ali Cengiz, Malatya standına ilginin oldukça fazla olduğunu söyleyerek, ziyaretçilere Malatya'yı tanıtıcı bilgiler sunduklarını söyledi. Cengiz, ayrıca kendilerine yakın ilgilerinden dolayı Van 11. Karayolları Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş’a da teşekkür etti.
Fuar sürecince Malatya standında her ziyaretçiye Malatya kayısısı ile Arapgir üzümü ikram edilirken fuara 150 yerli firmanın yanı sıra İran’dan da katılımcı firmalar katıldı. Anadolu Ateşi’nin de sahne alacağı fuarı 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor
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