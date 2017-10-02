Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Malatya da tanıtıldı
Van’da bu yıl 8’incisi düzenlenen ’Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Malatya da tanıtıldı.
01 Ekim 2017 Pazar 15:13
Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle EXPO Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açılan stantta, Malatya’nın tarihi ve turistlik yerleri başta olmak üzere bir çok kültürel zenginlikleri ziyaretçilere tanıtıldı. Pazar gününe kadar açık olacak olan fuarda Malatya’da kapsamlı bir şekilde tanıtılıyor. Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açılan stantta, Malatya’nın tarihi ve turistlik yerleri başta olmak üzere bir çok kültürel zenginlikleri ziyaretçilere anlatılıyor. Fuarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Levent İskenderoğlu, "Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak şehrimizi tanıtmak, yeni turizm pazarlarının dikkatini çekmek ve ilimizin turizm hamlesine katkı sağlamak amacı ile 8. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarına Katıldık. Yapılan açılış ve sonrasında da açtığımız stant yoğun ilgi gördü. 1 Ekim’de sona erecek fuardan şehrimiz adına çok şey bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Van Turizm Fuarı Türkiye turizmini Ortadoğu’ya tanıtmayı yeni pazar ağları oluşturmayı, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı ilke edinen bir fuar. Başta orta doğu ülkeleri olmak üzere Azerbeycan, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya ülkelerinden gelmesi hedeflenen ziyaretçiler ile turizm profesyonelleri, ülke turizminin çeşitliliğine destek vermek ve işbirliği olanaklarını değerlendirmek üzere Van Fuarında bir araya geliyoruz. Ulusal ve uluslararası katılımcı ve ziyaretçilere tanıtım etkinlikleri yapılması, yeni işbirlikleri gerçekleştirilmesi ve halihazırda devam etmekte olan ilişkilerin geliştirilmesi adına, turizm sektörünü bir araya toplayacak olan fuara katılımımızın bölgenin turizm faaliyetlerinin canlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.
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