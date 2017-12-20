Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, şu an için hafif raylı sistemin Van için çok maliyetli bir yatırım olacağını belirterek, “Kısa vadede Van için trambüs sisteminin makul bir çözüm olacağını düşünüyorum” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından “Toplu Taşıma Etüt Fizibilite Çalışması" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Van’ın toplu taşıma sorunun masaya yatırıldığı toplantıda, özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma modeli üzerinde duruldu.

ANKET ÇALIŞMASI

Burada konuşan Van Valisi Zorluoğlu, yaptıkları çalışmanın bir ulaşım mastır planı olmadığını belirtti. Vali Zorluoğlu, “4,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde Van’da anket çalışmasından sokak, cadde çalışmalarına kadar; yolcu, araç sayımına, durak durak, cadde cadde, sokak sokak bilimsel ve çok sağlıklı veriler toplamak suretiyle ortaya bir takım öneriler koydular. Malatya’da halihazırda yürütülen, tarihi de çok eskiye dayanmayan yeni bir toplu taşıma sistemi olan trambüs sistemini nasıl kurduklarını, nasıl işlettiklerini ve bu sistemin diğer toplu taşıma sistemine göre avantajlarını çıkaran doyurucu bir sunum gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu ‘Toplu Taşıma Etüt Fizibilite Çalışması’, bir ulaşım mastır planı değildir. Ulaşım mastır planı çok daha ayrıntılı ve çok daha uzun soluklu bir çalışmadır” ifadelerinde bulundu.

MALATYA’NIN TRAMBÜSÜ VAN’DA GÜNDEMDE

Değerlendirme toplantısı neticesinde net bir karar vermeyeceklerine dikkat çeken Zorluoğlu, “Geldiğimiz noktada bizim yolcu sayımız ortaya çıktı. Uluslararası standartlara göre şu an için tramvay, önümüzdeki 10-15 yıllık nüfusumuz dikkate alındığında yolcu sayımız itibariyle Van için biraz pahalı bir yatırım olduğunu görebiliyoruz. Alternatif olarak ne yapılabilir? Elektrikli otobüs, troleybüs veya Malatya’da olduğu gibi trambüs şeklinde alternatifler, bunların maliyet, konfor, çevre duyarlılığı anlamında karşılaştırmalarını hep birlikte gördük. Bugün Van için bir karar vermeyeceğiz. Bunu bir süre halkımızın değerlendirmesine, tartışmasına açmak istiyorum. Bu sunumu belediyemizin web sitesine koyacağız. Orada da vatandaşlarımız bu sunumu göreme imkanı bulacaklar. Bu mesele önemli bir meseledir. Van’ın en önemeli meselelerinden bir tanesidir. Çünkü gerçekten Van’da tıkanmış bir trafik var. Malatya’da da aynı sorun var. Çevre yolu hem Van’ın, hem de Malatya’nın şehir merkezindeki tıkanmışlığını büyük oranda çözecektir” diye konuştu.



“HAFİF RAYLI SİSTEM VAN İÇİN ÇOK MALİYETLİ”

Hafif raylı sistemin Van için hem çok maliyetli hem de çok uzun sürecek bir yatırım olacağını ifade eden Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplu taşıma sistemimizin rehabilitasyonunu ve yeni teknolojiler getirmek suretiyle ilimize yeni bir toplu taşıma suluğu getirmek Büyükşehir Belediyemizin hedefleri arasındadır. İleriye doğru bu şehirde ben hafif raylı sistemin de zaruri olacağını ve bizden sonraki belediye yönetimlerinin ileriye doğru hafif raylı sistemi de gündemlerine alacaklarını düşünüyorum. Şu an için görülen o ki hafif raylı sistem Van için hem çok maliyetli bir yatırım, hem çok uzun sürecek bir yatırımdır. Belki kısa vadede Van için trambüs sisteminin makul bir çözüm olacağını düşünüyorum. Ancak orta ve uzun vadede hafif raylı sistem üzerinde çalışmamız, bunun kaynaklarını, imkanlarını şehrimize kavuşturmamız gerektiği kanaatindeyim.”

Toplantı, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı’nın sunumunun ardından, soru-cevap kısmı ile sona erdi.

Değerlendirme toplantısına Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



İHA