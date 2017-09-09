Alınan bilgilere göre olay İnönü Caddesi Ziraat Bankası önünde meydana geldi. Malatya Valisi Ali Kaban bir dizi programlara katılmak için gece 01:30 sularında hava yoluyla Malatya'ya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi Erhaç Havaalanı’nda karşıladıktan sonra Malatya merkezdeki konutuna geçmek için makam aracı ile yola çıktı.

Vali Kaban'ın hareket halinde olan makam aracı İnönü Caddesi Ziraat Bankası önünde geldiğinde burada elinde içerisinde ekmek olduğu öğrenilen bir poşet ile birlikte 22 yaşındaki Yusuf A., Vali Kaban'ın makam aracının önüne kendi attı. Makam şoförü ve koruma polislerinin dikkati sayesinde olayda yara almayan genç, olay yerine çağırılan polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA