09 Eylül 2017 Cumartesi

Valinin makam aracının önüne atladı

Valinin makam aracının önüne atladı

Malatya Valisi Ali Kaban'ın hareket halindeki makam aracının önüne atlayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
Valinin makam aracının önüne atladı
Alınan bilgilere göre olay İnönü Caddesi Ziraat Bankası önünde meydana geldi. Malatya Valisi Ali Kaban bir dizi programlara katılmak için gece 01:30 sularında hava yoluyla Malatya'ya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi Erhaç Havaalanı’nda karşıladıktan sonra Malatya merkezdeki konutuna geçmek için makam aracı ile yola çıktı.
Vali Kaban'ın hareket halinde olan makam aracı İnönü Caddesi Ziraat Bankası önünde geldiğinde burada elinde içerisinde ekmek olduğu öğrenilen bir poşet ile birlikte 22 yaşındaki Yusuf A., Vali Kaban'ın makam aracının önüne kendi attı. Makam şoförü ve koruma polislerinin dikkati sayesinde olayda yara almayan genç, olay yerine çağırılan polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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