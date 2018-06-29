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Valilik vatandaşı uyardı!

Malatya Valiliği, özellikle il dışındaki iş adamlarından yardım kampanyası adı altında para istenildiğini açıklayarak dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. 

Valilik vatandaşı uyardı!

Malatya Valiliği, özellikle il dışındaki iş adamlarından yardım kampanyası adı altında para istenildiğini açıklayarak dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. 

29 Haziran 2018 Cuma 13:14
Valilik vatandaşı uyardı!

Malatya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, Malatya’da ve İl dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamları, vatandaşlar ve esnafların Valilik Makamı ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğü adına arandığı ifade edilerek tekerlekli sandalye ve değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı belirtildi. 
Bu kapsamda vatandaşların, özellikle bu durumlara karşı duyarlı olmaları istenilerek Vali, Vali Yardımcıları veya kurum amirlerinin adı kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar edilmemesi istendi. 
Ayrıca benzer durumların görülmesi yada fark edilmesi halinde hemen Valilik makamına veya Emniyet birimlerine konun iletilmesi de istenerek, vatandaşların gerekli dikkat ve duyarlılığı göstermeleri çağrısında bulunuldu. 

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Anahtar Kelimeler:
Malatya ValiliğiDolandırıcılıkAçıklama
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