Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi sınırlarındaki Sarıçiçek Yaylası’nda otlatma amacı ile bulunan hayvanların susuzluktan telef olduğu konusunda yerel basında çıkan haberler üzerine Valilik Makamınca konunun araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması talimatı ile 28 Temmuz 2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğünce görevlendirilen Komisyon tarafından bahse konu Sarıçiçek yaylasında yapılan incelemede;

SUSUZLUK BELİRTİLERİ YOK…

Basın haberlerinde telef olduğu iddia edilen hayvan leşleri ve kalıntılarının olmadığı, mevcut hayvanlarda yapılan fiziki muayeneleri sonucunda de hidrasyon (susuzluk) belirtilerinin görülmediği, susuzluktan ölen hayvanın olmadığı yerinde yapılan incelemeden anlaşılmış olup, Sarıçiçek Yaylası’nın yolunun çok bozuk, su kaynaklarının bu mevsim itibari ile yetersiz, bazı kuyuların kullanılamayacak kadar suyunun azaldığı, bazılarının tamamen kuruduğu, ancak bahse konu yaylaya 2,5-3 kilometre mesafede alternatif su kaynaklarının bulunduğu yaylada hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bu kaynaklardan faydalandığı tespit edilmiştir.

Kozluca Büyük Mahalle, Sarıçiçek Yaylası güzergahınca Kırkpınar mevkiinden başlayarak Yukarı Sarıçiçek Yaylası’na kadar su kaynaklarına yönelik yapılan inceleme sonucunda; Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında DAP öncülüğünde yaylalarda sıvat projesinin uygulandığı, ancak genel olarak yer altı sularında çekilme olması da dikkate alınarak DAP İdaresi ile görüşülerek çözüm bulunması hususunda gerekli girişimlere başlanacağı belirtilmiştir.”

O HABER…

Öte yandan geçtiğimiz günlerde gündeme gelen haber de şu şekildeydi:

“Malatya’nın Akçadağ ile Darende ilçeleri arasında yer alan Sarıçiçek Yaylası'nda kuraklık baş gösteriyor. Yaşanan susuzluk nedeniyle koyunlarının telef olduğunu belirten hayvan yetiştiricileri ise önlem alınmaması durumunda ölümlerin artacağından endişe duyuyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nin küçük ve büyükbaş hayvanların otlatıldığı Sarıçiçek Yaylası'nda bulunan birçok su kuyusunun kuruması nedeniyle yetiştiriciler büyük zorluk çekiyor. Yetiştiriciler kendi bölgelerindeki kuyuların kuruması nedeniyle Darende ilçesi sınırlarında kalan kuyulara hayvanlarını götürüyor. Ancak buradaki kuyuda da 3-4 günlük su kalması yetiştiricileri kara kara düşündürüyor.



HAYVANLARIMIZ SUSUZLUKTAN TELEF OLMAK ÜZERE

Yaylada çok sayıda küçükbaş hayvanı bulunan Hamdi Şimşek, bölgede 20’ye yakın su kuyusunun olduğunu ancak neredeyse tamamına yakınının kuruduğunu söyledi. Yaylada bin 500’ün üzerinde küçük ve büyükbaş hayvanın su kuyularından faydalandığını ifade eden Şimşek, ‘Şimdi hayvanlarımız susuzluktan telef olmak üzere’ dedi. Mecburi olarak hayvanları Darende sınırındaki kuyuya getirdiklerini kaydeden Şimşek, ‘Kuyularda su bitti. Bir tas su bile alacak durumda değiliz. Bu yaylada 20 evin hayvanları otlanıyorlar. Ancak kuyularda sular bittiği için hayvanlarımız ölmek üzere’ şeklinde konuştu.

SUSUZLUKTAN DOLAYI ÇOK PERİŞANIZ

Sefer Akgün de bölgede yaşanan su sıkıntısı nedeniyle kısa süre önce bir kuzusunun telef olduğunu söyledi. Kuyuların kuruduğunu söyleyen Akgün, ‘Susuzluk nedeniyle, çok perişanız. Köyden traktörlerle su getirmek istiyoruz ama bu da bizlere çok ağır maddi yük oluyor. Yolların bozuk olması nedeniyle araçlar da bölgeye gelemiyor’ ifadelerine yer verdi.

Bölgede başka su kuyuları için çalışma yapmak için elektriklerinin de olmadığını söyleyen Akgün, ‘Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Mümkünse koltuk başında oturacaklarına gelip burada bizlerin sorunlarını görsünler’ dedi.



TELEFLERİN ARTMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Yaylada 200 küçükbaş hayvanının bulunduğunu ve bir tanesinin telef olduğunu belirten Akgün, bundan sonrası için önlem alamadıkları takdirde hayvan teleflerinin artmasından endişe ettiklerini söyledi. Yaylada hayvanları bulunan diğer yetiştiriciler de aynı sorunlardan şikayetçi olarak, başta su olmak üzere yol ve elektrik sorunları nedeniyle hayvancılığın zor şartlar altında yapıldığını söylediler.”



(Haber Merkezi-İHA)