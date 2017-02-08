08 Şubat 2017 Çarşamba

Valilik izin vermiyor, eylem sürüyor

Görevlerinden ihraç edildiklerini söyleyen bir grup KESK üyesi, yasak olmasına rağmen yine eylem yaptı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği eylem sonrası 20 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

06 Şubat 2017 Pazartesi 09:31
Valilik izin vermiyor, eylem sürüyor

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu tarafından Malatya’da Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilenler için oturma eylemi düzenlendi. 100. Kavşağı’nda toplanan KESK üyeleri görevden almaları protesto etti.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ GECİKMEDİ

Olay yerinde bulunan polis ekipleri, her türlü gösteri ve basın açıklamasının valilikçe yasaklanması nedeniyle grubu dağılmaları yönünde uyardı. Tüm uyarılarına rağmen eylemlerine devam eden gruba müdahale ise gecikmedi. Çevik kuvvet polisleri ve sivil ekipler, izinsiz gösteri yapan KESK üyelerini gözaltına aldı. Bu sırada slogan atmaya devam eden göstericiler, polise uzun süre direndi. Gözaltına alınan 20 kişi emniyete götürüldü.

TAHİR ÖZÇELİK
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