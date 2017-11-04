Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, ilimizde ve ilimiz dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamlarımız, vatandaşlarımız, esnafımız Valilik Makamı ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğü adına arandığı, tekerlekli sandalye ve değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı anlaşılmıştır” denilerek şunlar kaydedildi:

“Bu nedenle ilimiz ve ilimiz dışındaki iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın, esnafımızın, Vali, Vali yardımcıları veya kurum amirlerinin adı kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar etmemeleri, konuyu hemen Valilik makamına veya emniyet birimlerine intikal ettirmeleri hususunda gerekli dikkat ve duyarlılığı göstermeleri önem arz etmektedir.”

HABER MERKEZİ