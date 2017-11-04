“Bu nedenle ilimiz ve ilimiz dışındaki iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın, esnafımızın, Vali, Vali yardımcıları veya kurum amirlerinin adı kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar etmemeleri, konuyu hemen Valilik makamına veya emniyet birimlerine intikal ettirmeleri hususunda gerekli dikkat ve duyarlılığı göstermeleri önem arz etmektedir.”
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