Vali Mustafa Toprak, 16 Nisan 2017 günü yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylaması nedeni ile mülki idare amirleri, seçim kurulu başkanı, güvenlik amirleri ve seçim kurulu yetkililerinin katılımı ile halk oylaması güvenliği toplantısı gerçekleştirdi. Vali Toprak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Miktat Alan, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, istihbarat bölge daire başkanı, ilçe seçim kurulu başkanı ve seçim müdürleri katıldı.

HER TÜRLÜ İŞ GÜCÜ, ARAÇ VE MALZEME DESTEĞİ

Vali Toprak, referandum öncesinde, sırasında ve sonrasında halkın huzurlu ve güvenli bir şekilde oy kullanmalarının sağlanması ve oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi konusunda gerekli tüm önlemlerin alınarak titizlikle uygulanması amacıyla gerçekleştirdikleri bu toplantıda katılımcılarla istişarelerde bulundu. Son yayımlanan Başbakanlık Genelgesi’nde de belirtildiği üzere halk oylamasının, düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diyalog halinde olunmasını, her türlü iş gücü, araç ve malzeme desteğinin verilmesini isteyen Vali Toprak, ayrıca genelgede belirtilen diğer konulara da değindi.

AZAMİ GAYRET VE DUYARLILIK İÇERİSİNDE OLUN

Vali Toprak, halk oylamasının başarılı geçmesi ve millet iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması amacıyla, ilçe seçim kurulları başta olmak üzere seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin taleplerinin karşılanmasını, ihtiyaç ve talepleri olan taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi araç-gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli personel desteğinin sağlanmasını istedi. Halk oylaması sürecinde ilçe kaymakamları başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile jandarma ve polis teşkilatı tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmasını, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için azami gayret ve duyarlılık içerisinde olunmasını istedi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE ÇARE BULUNACAK

Toplantıda, amir konumunda olan personellerin seçim süresince zorunlu olmadıkça izne ayrılmaması, seçim süresince tüm kamu personelinin görevlerini ifa ederken tarafsızlık ilkesine azami ölçüde dikkat etmesi, seçim sandıklarının kurulacağı okul ve benzeri binalarda elektrik kesintilerine karşı FEDAŞ yetkilileri ile irtibatlı olunarak ve imkânlar ölçüsünde jeneratör bulundurulması, seçim sandıklarının kurulacağı okul ve benzeri binalarda güvenlik kameralarının faal olup olmadığının kontrol ettirilerek varsa eksikliklerinin giderilmesi ve güvenlik kamerası olmayan binalara seçim tarihine kadar kamera taktırılması, seçim bürolarının açık ve kapalı olduğu zamanlarda güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alınması gibi çeşitli konular değerlendirilerek müzakere edildi.

HABER MERKEZİ