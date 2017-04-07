Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenecek olan 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında “Kumbaram Dolsun Benim de Bir Kitabım Olsun” kampanyasının tanıtım ve açılış programı dün gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı pandomim gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 5-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 6’ncı Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda öğrencileri en çok ilgilendiren kumbaraların dağıtıldığını söyledi.

TATLI: 105 ADET KONFERANS VE SÖYLEŞİ DÜZENLEDİK

Geçen yıl Malatya Fuarı’na 48 bin öğrencinin ziyaret ettiğini dile getiren Tatlı, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geçen yıl müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından yapılan planlama ile 48 bin öğrencimiz Malatya Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Bu yıl 60 bin öğrencimizin fuarı ziyaret etmesini planlamaktayız. Geçen yıl fuar kapsamında ilimize gelen ve tüm ilçelerimiz buna dâhil olmak üzere okullarımızda 105 adet konferans ve söyleşi programı düzenlendi, bu yıl bunun üzerine çıkmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

ÇAKIR: KİTAP FUARINA ÖNEM VERİYORUZ

Eğitimin temelinde kitap okumanın olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “İnşallah çocuklarımız yaramazlık yapmadan daha çok okuyarak, sorumluluğunu yerine getirerek, en azından birer dil bilmesi hem kendisine bireysel olarak hem de ailesine ve topluma büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle çocuklarımızın ailelerine faydalı olabilecek bir öğrenci profiline ulaşacaklarına inanıyorum. Kitap Fuarımız gerçekten Malatya’mızda düzenlenen en önemli, en anlamlı etkinliklerden bir tanesi. Kitap okumak aslında eğitimin en temel taşı. Çocuklarımızın derslerindeki başarısı, algılaması, okul içerisindeki her alanda başarıya götürebilecek en temel unsurlardan birisi eğitimdir. Eğitimin temeli de okumaktır. Biz okuma alışkanlığını kazandırmak adına Kitap Fuarına ayrı bir önem veriyoruz. Kitap Fuarı Türkiye’nin sayılı birkaç fuarından bir tanesi. Sadece Malatya’mıza hitap eden bir fuar değil. Bölgede fuara ciddi bir katılım var” diye konuştu.

VALİ TOPRAK: YENİ KİTAPLAR EDİNECEKSİNİZ

Son olarak söz alan Vali Mustafa Toprak ise okumanın öneminden söz ederek, “Bu kampanyayla hem okuyacak hem eğitilecek hem bilgi dağarcığınızı attıracak hem de yapmış olduğunuz tasarruflarla birlikte yeni kitaplar edineceksiniz. Yüce Yaradan biz kullarına yaptığı ilk buyruk ‘Oku’dur. ‘Oku, seni yaradan Allah’ın adıyla oku’ diyor. Yani Allah-u Teala ilk ayetiyle birlikte bizi yaratan olarak okumanın önemini ve o konuda nasıl bir değerlendirme yapılması gerektiğini ilk ayet-i kerimeyle bize emrediyor. Dolayısıyla bizler de bunun farkında olarak siz sevgili öğrencilerimiz küçüklükten, değişik zaman dilimi içerisinde büyürken mutlaka okuyoruz, daha fazla okuyoruz, bilgi dağarcığımızı geliştiriyoruz, bilgi sahibi oluyoruz. Okumakla birlikte derslerimizle ve çevresel edindiğimiz bilgilerle birlikte hayata daha iyi katılıyoruz” diye konuştu.

“SİZLERE KATKI SAĞLAYACAK”

“Kitap okuyan ile okumayanın halini burada pandomim gösterisiyle gösterdiler” diyen Malatya Valisi Toprak, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla bizler de daha fazla kitap okuyup, daha fazla bilgi edinip bu bilgileri ülkemize, devletimize, milletimize, ailelerimize, çevremize ve bizi yetiştiren öğretmenlerimize hayırlı bir evlat olarak güzel işlerde kullanacağız. Bizler şüphesiz ki, ülkemizi, milletimizi, çevremizi, devletimizi var etmek adına daha fazla okuyacağız. İlmimizi, irfanımızı, değerimizi, birikimimizi artırmış olacağız. Ve bu vesileyle bir taraftan kendimizi geliştirirken, diğer taraftan iyi bir meslek edinirken, sonuç itibariyle de iyi bir meslekle çevremize, milletimize, devletimize, ailemize iyi bir katkıyı, hayırlı bir evlat olmayı da başaracağız. Malatya’nın Kitap ve Kültür Fuarı’nın diğer fuarlarıyla birlikte ülkemizde en ön sıralarda olduğunu biliyoruz. Burada Malatya halkının destekleriyle bir taraftan fuarcılık gelişirken, diğer taraftan da fuarların en önemlilerinden biri olan Kitap ve Kültür Fuarı’yla birlikte Malatya’nın adı, Malatya’nın markası güçlendiriliyor. Ve bu markayı güçlendirmek üzere o kitapları yazan yazarlardan bir kısmının da buraya getirilerek hem sizlerle tanıştırılması hem sizin aldığınız kitapları imzalamaları hem de gelen yazarların sizlerle okullarda ve değişik alanlarda buluşturulmasına da imkan sağlamış oluyor. Lütfen ‘Kumbaranız dolsun, bir kitabımız olsun.”

Konuşmaların ardın Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğrencilere kumbara dağıttı.













MUTLU SARIGÜL