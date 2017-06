Vali Toprak, mesajında, “14 Haziran 1839 tarihinde kurulmuş olan Jandarma Teşkilatımız, Emniyet Teşkilatımızla birlikte dün olduğu gibi bugün de kanun ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde necip Türk milletinin huzur, birlik ve beraberliğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, kanun hâkimiyetini ve devlet otoritesini muhafaza etmek amacıyla kendisine tevdi edilen görevleri gece gündüz demeden, her türlü şart altında büyük bir özveriyle yerine getirmektedir” ifadelerinde bulundu. Toprak, mesajının devamında şunları kaydetti:

İSTİKBALİN MUTLAK TEMİNATI

“Zaman ve tarih şahittir ki yüce Türk milleti, vatanı, milli birliği, devleti, bayrağı ve mukaddesatı söz konusu olduğunda asla tereddüt etmeksizin anadan, yardan ve serden geçen soylu bir millettir. Köklü devlet ve millet geleneğine sahip olmamızın ve tarih boyunca asla devletsiz kalmamamızın altında yatan sır, Milletimizin bu asil düşünceyle ruhunu ikame etmiş olmasıdır. Bu inanç ve irade, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve aziz milletimizin istikbalinin de mutlak teminatıdır.

DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU

178 yıllık şerefli tarihi vatanına, milletine, devletine vakfedilen birbirinden değerli hizmetlerle dolu olan Türk Jandarma Teşkilatı, modern zamanın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek gücünü ve harekât yeteneğini her geçen gün daha da artırmaktadır. Böylelikle tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven ortamının sağlanmasında çok ciddi ve önemli çalışmalar yürüten Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin olduğu kadar ilimizin de bugünü ve yarını için dosta güven, düşmana korku vermektedir. Büyük bir cesaret, azim ve dayanıklılık isteyen zorlu görevlerini insan haklarına saygı, güven, vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde ortaya koyan Türk Jandarmasının görev anlayışı her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, yurt ve vazife uğrunda can veren aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden şanlı gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, 178. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum.”

HABER MERKEZİ