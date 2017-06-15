İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan tanıtım videosunun gösterimi sonrası da iftara katılanlar oruçlarını açtılar.

ONLAR SEVGİNİN İFADESİDİR

İftar sonrası da İl Müftüsü Ümit Çimen’in yemek duasının ve selamlama konuşmasının ardından iftara katılanlara hitap eden Vali Toprak, “Üzerinde kardeşinin hakkı var. Bu Ramazan ve her zaman’ teması çerçevesinde idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayının bu güzel akşamında, bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Özellikle şu an milletimizin birliği, ülkemizin bütünlüğü ve aydınlık yarınları olan çocuklarımızla bir arada bulunmak ayrı bir mutluluktur. Çünkü onlar sevginin, barışın, kardeşliğin, paylaşmanın ifadesidir. Onlara sahip çıkmamız ve onları değerlerine sadık olarak yetiştirmemiz aynı zamanda ilimizin, ülkemizin ve tüm dünyanın geleceğine olumlu katkılar sunmak demektir. Hayata çocukların gözleriyle masumca ve sevgiyle baktığımızda, oyun oynayan çocuklar gibi hayatı dostça ve kardeşçe yaşadığımızda akan kanların, süzülen gözyaşlarının dindiğini hayretle göreceğiz. Çocukların sinesinde kocaman bir yürek bulunduğunu ve o yürekte bütün insanlığa yer olduğunu ibretle müşahede edeceğiz” ifadelerini kaydetti.

İNSANİ YAKLAŞIM SERGİLEMEKLE EMROLUNMUŞUZ

Toprak, “Peygamber Efendimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar: ‘Müslümanlar birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple hastalığa tutulurlar.’ Bu hadis-i şerifte inananların sevgi, merhamet ve kardeşini esirgeyip koruma gibi son derece üstün nitelikli işlerde birbirlerine yardımcı olmaları gerektiği anlaşılmaktadır. Buna göre birbirimizi sevmeli, birbirimize merhamet etmeli, şefkat göstermeli ve ihtiyaç hissedildiğinde birbirimize yardımcı olmalıyız. Çünkü biz Müslümanlar, sadece kendi din kardeşlerimize değil, başka din mensuplarına ya da herhangi bir dine mensup olmayanlara karşı da tam bir insani yaklaşım sergilemekle emrolunmuşuzdur. Dolayısıyla mensubu olduğumuz aziz Türk milletinin de kadim geleneklerinden olan büyüğe saygı ve küçüğe sevgiyi daima ilke edinerek bize ihtiyaç duyan herkesin yardımına imkânlar dâhilinde koşabilmeli, insanlara önemli olduklarını hissettirebilmeli ve onları asla yalnız olmadıklarına inandırabilmeliyiz. İşte tüm bunları yapabildiğimizde Peygamber Efendimiz’in (sav) hadis-i şerifine riayet etmiş olacağımızı unutmamalıyız” sözlerine yer verdi.

HER İNSAN BİZDEN BİR PARÇA

Vali Mustafa Toprak, sözlerini şöyle noktaladı:

“Sonuç olarak şunu bilmeliyiz ki; her insan bizlerden bir parçadır ve bizim herkese karşı ihmale gelmez sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklar her insan için dini, hukuki, sosyal ve ahlaki bir mahiyet taşımaktadır. Bu bilinçte olan insanların çoğalması, dünyada kin, nefret, düşmanlık gibi kötü duyguların azalması, hatta yok olması anlamını taşımaktadır. Bu vesileyle şu mübarek saatler hürmetine bütün insanlığa huzur, barış ve esenlikler diliyorum.”

HABER MERKEZİ