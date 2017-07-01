1 yıldır Malatya’da görevde bulunan ve önemli çalışmalara imza atan Vali Mustafa Toprak, veda ziyaretlerini sıklaştırdı. Bugün Malatya’dan ayrılması beklenen Toprak, çeşitli kurum ve kuruluşlara veda ziyaretinde bulundu.

TEMEL İLE MAKAMDA GÖRÜŞTÜ

Vali Toprak veda ziyaretleri kapsamında ilk olarak 2. Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti. Karargâh girişinde 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 2. Ordu Harekât Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İbrahim Özbudun tarafından karşılanan Vali Toprak’ı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel makamında ağırladı. Temel ile bir süre görüşen Vali Toprak, akabinde komutanlarla da vedalaşarak MİT Bölge Başkanlığı’na geçti.

ŞEREF DEFTERİ’Nİ İMZALADI

MİT Bölge Başkanlığı’nın ardından İl Jandarma Komutanlığı’na giden Vali Toprak, burada İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz ve Şeref Kıtası tarafından karşılandı. Vali Toprak, Şeref Kıtası’nı ve sıralı komutanları selamladıktan sonra Şeref Defteri’ni imzalayarak Jandarma Albay Yılmaz ile makamında görüştü. Malatya Valisi Mustafa Toprak buradaki ziyaretini tamamladıktan sonra İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne uğradı.

ADLİYEYE VEDA ETTİ

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve rektör yardımcıları tarafından karşılanan Vali Toprak, Rektör Kızılay ile vedalaştıktan sonra, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ile görüşmek üzere Adliye Sarayı’na gitti. Başsavcı Yılmaz’ın makamında Baro Başkanı Enver Han ile de bir süre sohbet edip vedalaşan Vali Toprak, buradan ayrıldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret etti.

GEZGİÇ TARAFINDAN KARŞILANDI

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın izinli olması dolayısı ile İl Emniyet Müdür Vekili Müdür Yardımcısı Tarık Gezgiç ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Toprak, ziyaretinde Emniyet Müdürlüğü personeli ile de bir süre görüştü. Vali Toprak’ın bir sonraki durağı 7. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Burada ise Vali Toprak’ı Üs Komutanı Pilot Kurmay Albay Hasan Hüseyin Kanbur karşıladı. Kanbur ile bir süre sohbet eden Toprak, sonrasında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na geçti.

YÖNETİCİLERLE UYUMLU ÇALIŞTI

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Vali Toprak’a Malatya’da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Vali Toprak’ın özellikle Malatya'nın sanayisinin gelişmesi noktasında önemli gayretlerinin olduğunu aktaran Erkoç, Toprak’ın şehirdeki diğer yöneticilerle birlikte uyumlu çalıştığını belirtti.

HİZMETKAR OLMAYA ÇALIŞTIK

Ziyarette konuşan Vali Mustafa Toprak ise "Yüzümüzün akı, onurumuz ve şerefimizle Malatya'daki görevimizden ayrılacağız" dedi. Malatya’yı önemli bir noktaya getirebilmek adına hep birlikte gayret ettiklerini diye getiren Toprak, görev yaptığı süre boyuna Malatyalıların hüsn-ü teveccühünü gördüğünü aktardı. Toprak, “Bu noktada Malatyalılara teşekkür ediyorum ve onlara ‘Allahaısmarladık’ demek istiyorum. Ben görev yaptığım süre içerisinde sanki yüz yıldan beri buradaymışım, burada doğmuşum, büyümüşüm ve buranın bir evladıymışım gibi gayret ettim. Vatandaşlarımızı mutlu ve mesut etmek için ailemizden almış olduğumuz terbiye ve devletimizden aldığımız donanımla buradaki görevimizi ifa etmeye çalıştık. Biz, bir taraftan Valilik görevini yerine getirirken; diğer taraftan da, milletimize hizmetkar olmaya çalıştık. Bunun yanında, 15 Temmuz ihanet girişimini hep birlikte bertaraf edebilmek için geceli-gündüzlü, canımızı ortaya koyarak tek vücut halinde gayret gösterdik. Ahlakımızı ve vicdanımızı da devletimizin kuralları ile birlikte seferber ederek hizmetlerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

BU GİBİ GÖREVLER İSTENMEZ

Malatya’dan ayrılacağını kaydeden Toprak, “Bu gibi görevler istenmez, verilir. Bundan sonra da devletimiz bize ne görev verirse yerine getirmeye hazırız. Bizler devletimiz bize ne görev verirse versin, bize olan güveni boşa çıkarmamak için çalıştık. Bu vesile ile bize bu devlete ve millete hizmet etme fırsatı veren devlet büyüklerime teşekkürlerimi sunuyorum. Gelmek kadar gitmenin de meşru ve güzel olduğu cihetiyle ve yeni durumun hakkımızda hayırlı olacağı kanaatiyle herkese veda ediyorum. Herkes hakkını bizlere helal etsin. Bizim gönlümüz ve kapımız her zaman Malatyalılara açıktır. Bu anlamda MTSO Başkanına ve yönetimine de vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

ESNAF ODALARINA ZİYARET

MTSO’nun ardından Ticaret Borsasını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını da ziyaret eden Vali Toprak, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ve yönetim kurulu üyeleri, MESOB Başkanı Şevket Keskin ve ESKKK Başkanı Ali Evren ile de bir süre görüşerek vedalaştı.

SON VEDA

Öte yandan Malatya’daki ziyaretlerini tamamladığı öğrenilen Vali Mustafa Toprak bugün kentten ayrılacak. Vali Toprak, saat 15.00’da Valilik binasında son vedasını gerçekleştirecek.





HABER MERKEZİ