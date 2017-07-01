Geçtiğimiz yıl Malatya’da göreve başlayan ve son Valiler Kararnamesi ile merkeze atanan Vali Mustafa Toprak için uğurlama töreni düzenlendi. Valilik binasında düzenlenen törende Toprak, kentteki çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerine ve valilik personeline veda etti.

Vedalaşma töreninde konuşan Vali Toprak, Malatyalılara teşekkür ederek, “Benim için en büyük onur ve şeref Malatya insanımızın gönlünde ve yüreğinde taht kurabilmektir. Onu da bir nebze olsun başarmış olduk” dedi.

Görev yaptığı süre boyunca kentteki diğer kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile uyum içerisinde olduklarını aktaran Toprak, “Görevimiz süresince her bir noktaya gitmeye çalıştık. Her bir vatandaşımıza dokunmaya çalıştık. Malatya bundan sonra da tüm kazanımlarıyla ile birlikte yoluna iyi bir şekilde devam edecektir. Esas olan devletimizin ebet ve müddet olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Devletin kendisine verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını aktaran Toprak, millete hizmet etmenin kendisi için şeref olduğunu kaydederek, “Burada kaldığımız süre kısa veya uzun olabilir. Ama esas olan verilen görevi iyi bir şekilde yapabilmektir. Bunu gerçekleştirebildiysek ne mutlu bize. Şüphesiz Malatya'daki görev süremiz kısa görünüyor olabilir ama hissedilen süre 10 yıl 15 yıl gibi. Biz, vatandaşlarımızla birlikte bunu yaşadık. Çalışanlarımızla birlikte bunu yaşadık. Hep birlikte güzellikleri yaşadık, hep birlikte şehitlerimizin acısını hissettik. Gazilerimizin yürek dağlayan sıkıntılarını hep birlikte yaşadık. Bu anlamda tüm şehit ailelerimize bir kez daha sabırlar diliyorum. Hakikaten içimizin burkulduğunu zamanlar da oldu. Ama tüm bunları devletimizin güler ve şefkatli yüzü ile birlikte hafifletmeye çalıştık” diye konuştu.

Vali Toprak, devlete hizmet etmeye devam edeceğini kaydederek, Malatya'nın, yapılacak yatırımlarla birlikte daha güzel bir il olacağını dile getirdi.

Vali Toprak, sözlerini şu cümlelerle bitirdi, “Allah'a ısmarladık Malatya, Allah'a ısmarladık Malatya'nın güzel insanları, hakkınızı helal ediniz, bizden yana da hakkımız helal olsun”.

Törene katılanlardan tek tek helallik isteyen Toprak, daha sonra kentten ayrıldı.

İHA