Malatya Valisi Mustafa Toprak, Güvenlik korucularına iftar yemeği verdi.

Bir otelde düzenlenen iftar yemeğine Vali Toprak'ın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları ve çok sayıda korucu katıldı.

Verilen İftar programın ardında bir konuşma yapan Vali Toprak,” Ülkemizin birliği ve bekası için birliğin, beraberliğin sevginin yerleşmesi için ve sorumluluk hükümlülüğümüzü taşıdığımız görevler açısında, vatandaşımızın güvenini verilmiş olan yetkiler çerçevesinde birlikte yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu

KHK ile korucuların özlük haklarında yerlileştirildiğini belirten Vali Toprak,“KHK ile korucu kardeşlerimizin, durumu statüsü yeniden gözde geçirildi ve güvenlik korucusu adı altında değişti. Bu isminin dahi değişmesi bile size yeni komsette verilen değeri gösteriyor. Bundan dolayı bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu değişikliklerle birlikte bir tarafta emekliliklerle ilgili düzenlenmeler bir tarafta 50 yaşına gelmiş korucu kardeşlerimizin emekliye sevk edilmesi ve onların çocuklarının ve ya kardeşlerinin eğer şartları taşıyorsa mesleğe alınmaları gibi bununla birlikte bazı şartlar iyi bir noktaya geldi” diye konuştu.

Milletimiz, bayrağımız, vatanımız ve devletimiz bizim gök kubbemiz bu değerler olmadan hiçbir şeyin olması mümkün olmadığını belirten Toprak, “Çevrede ülkelere baktığımızda, ne kadar iç karışıklıklar, savaşlar, kavgalar çıkarıldığını ve insanların bir birbirlerine nasıl kırıldığında orada ibretle ve üzüntü ile izliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bir 15 Temmuz ihanetini yaşadığını söyleyen Toprak,”Devletimizi, ülkemizi, milletimizi her bir şeyimizi elimizde almak, bizi esaret altında yaşatmak, ülkemiz parçalamak üzere ihanetçiler hain planların 15 Temmuz ‘da en son olarak, devre konulduğunu izledik ama izleme ile birlikte başta sayın cumhurbaşkanımız olmakla birlikte devletimizin tüm birimleri ve genelinde de milletimizin gücü ile bu ihaneti dev etmiş olduk. Şu ortaya çıkıyor ki yüz yıl önce ülkemizde esaret senaryoları oluşturanların devletimizi, milletimizi tarih sahnesinde silmek isteyenlerin yüz yıl önceki ihanet planlarını yeniden devreye sokulmak istediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA