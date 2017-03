Vali Mustafa Toprak, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin, Türk Milletinin hürriyet aşkının ve sarsılmaz iradesinin kahramanlık destanı olduğunu söyleyerek, "Türk Milleti için son derece ehemmiyet arz eden bugünü, aynı zamanda Şehitler Günü olarak idrak ediyor olmanın vakarını ve manevi hazzını hissetmekteyiz. Şüphe yoktur ki Çin Denizinden Adriyatik’e uzanan coğrafyada her biri ayrı bir gurur vesilemiz olan kahramanlık destanlarını yazan Şanlı Ecdadımızın ve Vatan yaptığımız toprakların her zerresini kanıyla yoğuran Aziz Şehitlerimizin manevi hatıralarını yaşatmak, canları pahasına savundukları Aziz Vatanımızın yılmaz muhafızları olmak, Aziz Milletimizin bütün fertlerinin en şerefli vazifesidir. Bu nedenle cennet yurdumuzun her türlü tehlikeden korunması ve nazlı Al Bayrağımızın Yurt semalarında özgürce dalgalanması için omuz omuza, birlik beraberlik içerisinde verilen mücadelelerden ders çıkarmak ve bu şuuru gelecek nesillere miras bırakmak, istiklalimiz adına son derece önem arz etmektedir. Kadim Türk tarihindeki onlarca örneği gibi Çanakkale de, İstiklal Savaşı da, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sergilenen Milli Duruş da zelil yaşamak yerine onurla ölmeyi tercih edenlerin mücadelesidir. Bu onur mücadelelerinin tamamı Aziz Türk Milletinin "Vatan, Millet, Devlet, Bayrak ve Mukaddesat" sevdasının kanla yazılmış ifadesidir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız Şanlı Gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Devletimizin sağladığı tüm imkanlarla Aziz Şehitlerimizin ailelerinin ve Kahraman Gazilerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor, Muhterem Malatya Halkına ve Aziz Milletimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA