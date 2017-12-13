13 Aralık 2017 Çarşamba

Vali Kaban’ın ziyaret maratonu

Vali Ali Kaban, ziyaret maratonunu sürdürüyor. Vali Kaban, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Malatya İl Müdürü Özgün Ersoyoğlu ve MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir’i ziyaret etti.

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:57
Vali Kaban’ın ziyaret maratonu

  Vali kaban ilk ziyaretini Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Malatya İl Müdürü Özgün Ersoyoğlu’na yaptı. Kaban, ziyaret esnasında Şirket ve İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgiler alarak, İl Müdürü Ersoyoğlu ile bir süre sohbet etti. Vali Kaban, görevlerinin önemine dikkat çekerek, Ersoyoğlu’na çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür etti.

Vali Kaban, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ziyaretinin ardından MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e iade-i ziyarette bulundu.

MASKİ Genel Müdürlüğü önünde Vali Kaban’ı Genel Müdür Özdemir karşıladı. Vali Kaban, ziyaretinde Genel Müdür Özdemir ve Genel Müdür Yardımcıları ile bir süre sohbet ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

MASKİ Genel Müdürü Özdemir, Vali Kaban’a nazik ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Vali Kaban’da, Genel Müdür Özdemir’e çalışmalarından dolayı başarılar dileyerek, teşekkür etti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali Kaban

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