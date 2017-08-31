31 Ağustos 2017 Perşembe

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Vali Kaban’ın eşi şehit ailelerini ziyaret etti

Vali Ali Kabanın Eşi Neriman Kaban şehit polislerin ailelerini ziyaret etti.

31 Ağustos 2017 Perşembe 11:26
Vali Kaban’ın eşi şehit ailelerini ziyaret etti

  Neriman Kaban, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal ile birlikte 2016 yılında terör örgütü mensuplarınca Elazığ Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasına düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Kenan Mutlu ile Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde polis servisinin geçişi sırasında terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Mustafa Karakaya'nın ailelerini ziyaret ettiler.

 Ailelere bir kez daha başsağlığı dileyen Kaban her zaman için şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, Kadriye Urhal ve şehit aileleri ile birlikte şehitler için dua etti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahNeriman Kabanİl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın Eşi Kadriye Urhal

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