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Vali Kaban’dan Pütürge ve Doğanyol’a ziyaret

Vali Ali Kaban, Pütürge ve Doğanyol ilçelerini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:30
Vali Kaban’dan Pütürge ve Doğanyol’a ziyaret

  Doğanyol ilçesini ziyaret eden Vali Kaban, Kaymakam Asım Solak, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey ve daire müdürleri tarafından Kaymakamlık hizmet binası önünde karşılandı. Karşılamada kendisine çiçek takdim eden ilkokul öğrencisine teşekkür eden Vali Kaban, öğrencinin okulu ve dersleri hakkında bilgi aldıktan sonra öğrenciye hediye verdi. Kaymakamlık makamına geçen Vali Kaban, Kaymakam Solak’tan brifing aldı.

BAŞKAN POLAT’A TAZİYE
  Pütürge ilçesini de ziyaret eden Vali Kaban, Kaymakam Erkan Savar, Doğanyol Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Beyhan ve Daire Müdürleri tarafından Kaymakamlık hizmet binası önünde karşılandı. Kaymakamlık makamına geçen Vali Kaban, Kaymakam Savar’dan brifing aldı. Buradan İlçe Belediyesine geçen Vali Kaban, Başkan Yardımcısı Beyhan’dan ilçede yapılacak olan projeler ile ilgili bilgiler aldı. Öz Pütürgeliler Derneği’nde muhtarlar ile bir araya gelen Vali Kaban, çay içerek sohbet etti, onların sorun ve isteklerini dinledi. Daha sonra Aktarla Köyü’ne geçen Vali Kaban, burada Pütürge ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Polat’a, ablasının vefatından dolayı taziyelerini bildirerek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vali Kaban’a İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal eşlik etti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali Kaban

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