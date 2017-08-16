Kaban, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Meclis Başkanı Sami Payza ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

332 YATIRIMCI BAŞVURDU

Ziyarette TSO Başkanı Erkoç, Vali Kaban’a Malatya’nın sanayisi ve ticareti hakkında bilgiler verdi. Vali Kaban’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erkoç, “Ortak akılla Malatya’yı ekonomik, sanayi ve sosyal altyapı olarak belli bir noktada taşımak başta sizin ve hepimizin bir görevidir. Kayısı Malatya ekonomisinin can damarı. Gelir dağılımını dengeleyen, yaklaşık 50 bin aileyi ilgilendiren dünya markası bir ürünümüz. Oda olarak kayısının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescil belgesini aldık. Esas olan bundan sonra kayısımızın fiyatını daha yukarılara nasıl taşıyabiliriz. Bu noktada hem üreticilere hem de bizlere ciddi görevler düşüyor. Malatya son yıllarda sanayileşen bir kent. 1 ve 2. Organize Sanayi bölgelerinde şu anda 275 işletmemiz ve 22 bin istihdam söz konusu. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında ilimize yatırım yapmak isteyen 332 yatırımcı başvuru gerçekleştirdi. Bu başvurularda 43 bin istihdam, 10 milyar TL yatırım planlanmaktadır. İnşallah Malatya kısa süre içerisinde sanayi altyapısını da güçlü şekilde ortaya koyarak ciddi bir istihdam ve üretim potansiyeli yakalayacak. Malatya altyapı olarak buna müsait bir şehir. 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri alanından daha büyük bir alanı 3. Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak oluşturduk. Burada birinci etapta ihalesi tamamlandı ve 66 adet parsel dağıtımı gerçekleştirildi. İkinci etapta 88 adet parsel üretildi ve inşallah gelecek ay ihalesi yapılacak” dedi.

MALATYA İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Vali Ali Kaban da konuşmasında, “Her şehrin ve her bölgenin kendine özgü onunla tanımlandığı bir ürünü var. Malatya tek başına kayısı değildir, ama kayısı Malatya önemli bir fırsattır. Kayısı ile ilgili birlikte belli destekleri alarak çalışma başlatacağız. Birlikte yapacağız, tek boyutlu bir durum değil. İçerisinde üretim kısmı var, aracılık kısmı var, yurtdışına satışı var ve işin içerisinde tüketicinin memnuniyeti var. Bu çok taraflılık içerisinde menfaatimizi en yükseğe çıkarmak adına olabilecek en mantıklı çözümleri bulmamız ve buna uygun sistematik kurmamız gereken bir ürün. Şu an önemli bir bakanlığın başında çok değerli bir bakanımız var bu fırsatı değerlendirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ