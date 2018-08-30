Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93281
ALTIN
256.218
DOLAR
6.6252
STERLİN
8.5609
EURO
7.7485

Vali Kaban’dan kutlama mesajı

Vali Ali Kaban 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Kaban’dan kutlama mesajı

Vali Ali Kaban 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:16
Vali Kaban’dan kutlama mesajı

Vali Kaban, mesajında, “Aziz Türk milletinin, yurdumuzu işgale yeltenen güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vermiş olduğu istiklâl mücadelesinin 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer’le taçlandığı şeref gününün 96’ncı yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın engin gurur ve sevincini yaşamaktayız. İşgal güçlerine karşı ‘Milli Hâkimiyet’ ideali altında birleşen Türk milleti, bu zaferle, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere asla unutamayacakları bir ders vermiş, böylece bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bilhassa milli birlik ve beraberlik ruhuyla girişilen şan ve şeref timsali mücadeleler ve göğüslenen çetin zorluklar neticesinde bizlere yadigâr bırakılan kutsal vatan toprakları, en değerli kazanımımız olmuştur. Tarihe altın harflerle nakşedilen Kurtuluş Savaşı’mız ve Büyük Zafer, milletimizin milli ve manevi değerlerimize olan aşkının muazzam gücünü göstermesinin yanı sıra, esaret altında yaşayan diğer milletlere de emsalsiz bir örnek teşkil etmiştir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bağımsız ve güçlü bir devlet çatısı altında yaşamayı borçlu olduğumuz, kanlarını ve canlarını üzerinde yaşadığımız topraklara katık eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden şanlı gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet duygularımızla yâd ediyor, Büyük Zafer’in mimarlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Vali Ali KabanAğustosZafer Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk milletinin kaderini değiştiren bayram
Türk milletinin kaderini değiştiren bayram
Altının gramı 300 TL’ye yaklaşıyor
Altının gramı 300 TL’ye yaklaşıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi
Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim