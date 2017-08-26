26 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

Vali Kaban’dan kaymakamlara veda yemeği

Vali Ali Kaban’ın ev sahipliğinde İçişleri Bakanlığının 20 Ağustos 2017 tarihli 2017/345 sayılı atama kararnamesi ile başka illere ataması yapılan kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:29
Vali Kaban’dan kaymakamlara veda yemeği

  Kastamonu Vali Yardımcılığı görevine atanan Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Siirt-Şirvan Kaymakamlığı görevine atanan Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan ve Sivas-Divriği Kaymakamlığı görevine atanan Kuluncak Kaymakamı Tolga Özdemir için gerçekleştirilen veda yemeğine Vali yardımcıları ve diğer ilçe kaymakamları da katıldı.

GEREKLİ TALİMATLARI VERDİ
  Yemek sonrası bir istişare toplantısı da gerçekleştiren Vali Ali Kaban, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü ve Kurban Bayramı münasebeti ile ilçelerde alınacak tedbirleri ve diğer konuları ele alarak göreve devam eden Kaymakamlara gerekli talimatları verdi.

Toplantıya katılan Vali yardımcıları ve kaymakamların yaklaşan Kurban Bayramlarını kutlayan Vali Kaban, atamaları yapılan Kaymakamlara ilçelerinde görev süreleri içerisinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kısa süreliğine de olsa kendileri ile birlikte görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Kaban, Malatya’dan ayrılacak olan kaymakamlara yeni görev yerlerinde başarılar dilerken önlerindeki mesleki yaşamlarında daha üst düzey görevlere gelerek bu güzel ülkeye hizmet etmeleri temennisinde bulundu.

HABER MERKEZİ
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