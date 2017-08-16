Kaban, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, oda başkanları tarafından karşılandı.

İLELEBET YANINDA OLACAĞIZ

Ziyarette konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya’daki esnaf ve sanatkarlar odalarının toplamda 20 bin aktif olmak üzere pasif üyelerle birlikte 30 bin üyesinin bulunduğunu anlatarak, “Biz her zaman devletimizin, milletimizin, bayrağımızın yanında olduk. Bugünde devletimizin ve milletimizin yanındayız, yarında yanındayız, ilelebet de yanında olacağız” dedi.

Vali Kaban’ın halkın yanında ve kapısını halka açmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Keskin; “Malatya esnaf ve sanatkar camiası olarak her zaman yanınızda olacağız. Esnaf ve sanatkarın olmadığı memlekette sokaklar karanlık olur, kimsesiz olur. Esnaf ve sanatkar kimsesizlerin kimsesidir” diye konuştu.

DAHA İYİYE GİTMELİYİZ

Vali Kaban ise, “Devletin hep yanında olacağız’ dediniz. Aslında hep yanında oldunuz. Bugüne kadar yaptığınız bundan sonrakinin bir güvencesi hakikaten. Sadece cumhuriyetimiz döneminde değil, bundan önceki dönemlerde de hep devlet ile birlikte oldunuz. Bu anlamda tarihin kaydettiği olumsuz bir örnek yoktur. Hakikaten bunu zaman zaman tekrarlama ihtiyacı duyuyoruz; vatanın olabilmesi de, milletin bir arada olabilmesi de devletin varlığından kaim. Bu anlamda da devleti ayakta tutacağız ki, milletimiz, vatanımız, bayrağımız inmesin. Siz yanı zamanda vatanın, milletin ve bayrağında yanındasınız. Bunu bir esnaf ve sanatkar çocuğu olarak söylüyorum. Çünkü benimde babam esnaftı. Neler çekildiğini de bilirim, sıkıntıları. O sıkıntıların çözümü için değişik dönemlerde mücadeleler verilmiştir. Beli aşamalar kaydedilmiştir. Son dönemde ciddi bir aşama kat edildi. Daha iyiye gidilmesi lazım. Zira esnaf ve sanatkarın olmadığı bir toplum hakikaten karanlık içinde kalır” ifadelerine yer verdi.

Vali Kaban, bir süre esnaf ve sanatkarlar odaları başkanları ile görüştü.

ALİ EVREN’E ZİYARET

Vali kaban daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti. Ziyarette ESKKK Başkanı Ali Evren yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Malatya’da yılın ilk 7 ayında 355 kişiye 29 milyon TL kredi verildiğini, 2016 yılı ile birlikte 48 milyon TL kredi sağlandığını söyledi.

Evren, 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkârların 29 Eylül 2017’ye kadar başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanacaklarına dair yeni bir uygulamanın başlatıldığını da belirterek, Malatya ESKKK’ da 235 kişinin 1 milyon 900 bin TL takibe düşen borcu bulunduğunu ve esnafların bu uygulamadan yararlanmaya başladığını belirtti.

HABER MERKEZİ