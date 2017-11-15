Vali Ali Kaban, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası’nı sürpriz bir ziyarette bulundu. Malatya Berber ve Kuaförler Odasını ziyaret eden ilk vali olan Vali Kaban, Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş tarafından kapıda karşılandı.

Ziyarette ilk konuşmayı Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, yaptı. Başkan Toptaş, 4 yıldır bu odada görevli olduğunu ve bir valiyi ilk kez odalarında gördüğünü söyledi.

BİZLERİ MUTLU ETTİNİZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ve çok mutlu olduklarını dile getiren Başkan Toptaş, “İlk kez bir vali odamızı ziyaret etti. Bu da bizi çok sevindirdi. Bizim bin civarında bir üyemiz var. Bizler Malatya’yı, Malatya insanını güzelleştiriyoruz. Oda olarak birtakım çalışmalarımız var ve başta eğitimler olmak üzere, seminerler gibi faaliyetlerimize devam ediyoruz. 550 civarında erkek berberimiz, 200 civarında bayan kuaförü, 80 civarında güzellik merkezleri ve ayrıca 60 civarında da fotoğrafçımız var. Fotoğrafçılar da bizim odanın üyesi. Aktif bir odayız. Çalışıyoruz. Hem erkek hem de bayan kuaförlerimize verdiğimiz eğitimlerle daima çıtayı yüksek tutmaya gayret ediyoruz. Valimizin odamıza yaptığı ziyaretten dolayı gurur duyduk. Çok teşekkür ederim. Bizleri mutlu ettiniz” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ BİR GÖREV İFA EDİYORSUNUZ

Yoğun programlarından dolayı ancak fırsat bulduklarını kaydeden Vali Ali Kaban da, “Bu odamıza kayıtlı olan, olmayan insanlarımızı güzelleştirmek için elinden gelen bütün gayreti gösteren bütün berber, kuaför kardeşlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizler daha önce nezaketen gelip hoş geldiniz demiştiniz ama yoğunluktan ancak fırsat bulup gelebildik. Tabi ki bu tip kuruluşların, meslek teşkilatlarının hakikaten toplumların sağlıklı bir şekilde yoluna devam edebilmesindeki önemi yadsınamaz. Çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Değişik ziyaretlerim sırasında bazen gezmeye çıktığımda çok sayıda odamızın mensubu kardeşlerimizle karşılaştığımda onları ziyaret ediyorum, selamlaşıyoruz ama tabi ki onların hepsinin bağlı olduğu birimi de ziyaret etmek üzerimize bir borçtu. Tabi ki hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

DAİMA YARDIM EDERİZ

Bir gazetecinin, “Sayın Valim, bizim berberlerimizin, kuaförlerimizin ayrı bir önemi var. Berber ve kuaförlerimizin hem iller arasında hem de Türkiye genelinde birincilikleri bulunuyor. Bu tür aktivitelere katılabilmek için bazen maddi olarak problemleri ortaya çıkabilir. Böyle bir talep olduğu zaman Valilik olarak bu tür aktiviteler için destekte bulunur musunuz?” sorusu üzerine Vali Kaban, “Yüzümüzü ağartacak işlerde biz varız. Tabi ki böyle şeylere daima yardım ederiz” şeklinde cevap verdi.

MUTLU SARIGÜL