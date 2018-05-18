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Vali Kaban’dan 19 Mayıs kutlama mesajı

Vali Ali Kaban 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Kaban’dan 19 Mayıs kutlama mesajı

Vali Ali Kaban 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 12:38
Vali Kaban’dan 19 Mayıs kutlama mesajı

Vali Kaban mesajında şu ifadelere yer verdi:

19 Mayıs 1919, Aziz Türk milletinin emperyalist işgal güçlerine başkaldırdığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal, ya ölüm’ ifadesi ışığında milli egemenliğe dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının hayata geçirildiği gündür 19 Mayıs 1919, yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir milletin, vatanını sahiplenerek istikbalini yeniden inşa etmeye başladığı kutlu bir gündür.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan özgürlük meşalesinin aydınlığı büyük bir hızla tüm yurda yayılarak Yüce Türk Milleti'nin sarsılmaz azim ve kararlılığıyla birleşmiş ve yedi düvele karşı topyekûn giriştiğimiz Milli Mücadele sonucunda zaferle taçlanmıştır.

Bütün kalbimle inanıyorum ki 19 Mayıs’ın milli ruhu üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti Devleti,  Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan Türk Gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak ilelebet yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman Silah Arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere değerli Malatya halkının ve Necip Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.”

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAli KabanGençlik Ve Spor Bayramı
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