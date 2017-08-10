FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Alper Bektaş yapılan ziyarette Vali Kaban’a federasyon ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Bektaş Malatya’ya atanmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi ve yeni görevinde başarılar diledi.

Malatya Valisi Ali Kaban ise makamında gerçekleştirilen bu ziyaretten son derece memnun olduğunu dile getirdi ve FIRATSİFED ve MASİAD yöneticilerinden federasyon ve dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ayrıca Vali Kaban federasyonun etkin olduğu illerde sanayisine ve iş dünyasına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu.

HABER MERKEZİ