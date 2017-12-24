AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Kaban, "haber", " yaşam " ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "videorate.aa.com.tr/ImageSlider.aspx?Category=1&PhotoId=21&OylamaPeriyodId=39&MediaId=1945" target="_blank" title="Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk">Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" fotoğrafına oy veren Vali Kaban, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Şanlıurfa'da hayvancılık", sporda ise Abdullah Coşkun'un Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından çektiği "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğrafları oyladı.

Oylamanın ardından konuşan Vali Kaban, AA personelinin tarihe not düşen çalışmalar yaptığını ifade ederek, emeği geçenleri tebrik etti.

İHA