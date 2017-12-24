24 Aralık 2017 Pazar

Vali Kaban 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Vali Ali Kaban, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

24 Aralık 2017 Pazar 16:46
Vali Kaban 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
 AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Kaban, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "videorate.aa.com.tr/ImageSlider.aspx?Category=1&PhotoId=21&OylamaPeriyodId=39&MediaId=1945" target="_blank" title="Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk">Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" fotoğrafına oy veren Vali Kaban, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Şanlıurfa'da hayvancılık", sporda ise Abdullah Coşkun'un Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından çektiği "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğrafları oyladı.

Oylamanın ardından konuşan Vali Kaban, AA personelinin tarihe not düşen çalışmalar yaptığını ifade ederek, emeği geçenleri tebrik etti.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali Kaban

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017