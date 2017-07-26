26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Vali Kaban, Yeşilyurt Belediyesi’ni ziyaret etti

Vali Ali Kaban, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ederek yapılan hizmetler, devam eden yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler aldı.

25 Temmuz 2017 Salı 11:28
Vali Kaban, Yeşilyurt Belediyesi’ni ziyaret etti

  Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette Vali Ali Kaban’ı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, İŞGEM ve Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürleri karşıladı.

YÜREKTEN İNANIYORUZ
  Vali Kaban’a yeni görevinde başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Valimizi Yeşilyurt ilçesinde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Vali Kaban önderliğinde Malatya’da güzel çalışmaların altına imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Belediyemizi ziyaretlerinden dolayı şahsım ve mesai arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Valimize göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizde gerçekleşen hizmetler, devam eden yatırım ve projelerle ilgili bilgiler aktardık” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Başkan yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, İŞGEM ve Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürleri ile sohbet eden Vali Ali Kaban, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, çalışmalarda başarılar diledi. Başkan Polat, günün anısına Vali Kaban’a ‘elif-vav’ tablosu hediye etti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya