Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette Vali Ali Kaban’ı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, İŞGEM ve Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürleri karşıladı.

YÜREKTEN İNANIYORUZ

Vali Kaban’a yeni görevinde başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Valimizi Yeşilyurt ilçesinde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Vali Kaban önderliğinde Malatya’da güzel çalışmaların altına imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Belediyemizi ziyaretlerinden dolayı şahsım ve mesai arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Valimize göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizde gerçekleşen hizmetler, devam eden yatırım ve projelerle ilgili bilgiler aktardık” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Başkan yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, İŞGEM ve Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürleri ile sohbet eden Vali Ali Kaban, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, çalışmalarda başarılar diledi. Başkan Polat, günün anısına Vali Kaban’a ‘elif-vav’ tablosu hediye etti.



HABER MERKEZİ