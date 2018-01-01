Vali Kaban, mesajında, “Saygıdeğer Malatyalılar, bir yıl daha sona ererken, yaşanan her günden ayrı tecrübeler edinilmiş olması ve bu tecrübeler ışığında yeni bir yıla yepyeni umutlarla başlangıç yapılması huzur, mutluluk ve başarılara birlikte ulaşabilmemizin vazgeçilmez şartıdır. Yeni yılın, aydınlık ve müreffeh bir geleceğe adım atılması yolunda dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesi; daha iyiye, daha güzele ulaşabilmemiz için azim ve gayretlerimizi artırması en büyük ümidimdir. Bu vesileyle; 2018’in hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Malatya halkına, kamu vazifelerini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ