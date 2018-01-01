01 Ocak 2018 Pazartesi

VALİ KABAN, YENİ YILI KUTLADI

Vali Ali Kaban, yeni yıl için bir kutlama mesajı yayınladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:34
VALİ KABAN, YENİ YILI KUTLADI

  Vali Kaban, mesajında, “Saygıdeğer Malatyalılar, bir yıl daha sona ererken, yaşanan her günden ayrı tecrübeler edinilmiş olması ve bu tecrübeler ışığında yeni bir yıla yepyeni umutlarla başlangıç yapılması huzur, mutluluk ve başarılara birlikte ulaşabilmemizin vazgeçilmez şartıdır. Yeni yılın, aydınlık ve müreffeh bir geleceğe adım atılması yolunda dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesi; daha iyiye, daha güzele ulaşabilmemiz için azim ve gayretlerimizi artırması en büyük ümidimdir. Bu vesileyle; 2018’in hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Malatya halkına, kamu vazifelerini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali Kaban

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