04 Ocak 2018 Perşembe

Vali Kaban yatırımcılarla görüştü

Vali Ali Kaban, Malatya’da faaliyet gösteren yatırımcıları ziyaret etti, bir süre görüşmeler yaptı. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Vali Kaban, Malatya’ya yatırım yapan iş adamlarına teşekkür etti.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:20
Vali Kaban yatırımcılarla görüştü

  1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, farklı alanlarda yurtiçi ve yurtdışı piyasasına yönelik üretim yapan beş fabrikayı ziyaret eden Vali Kaban, fabrikalarda imal edilen ürünlerin kalitesiyle ilgili firma yetkililerinden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

YATIRIM YAPAN İŞADAMLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
  Vali Kaban, Boyrazoğlu Kayısı Sahibi ve Kayısı İhracatçılar Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz, Genpark Jeneratör Sahibi Hakan Güldaş, Mimsan Sahibi ve Miad Malatya Şube Başkanı Ahmet İlhan, Özak Tesktil Sahibi Mehmet Akbalık ve Baykanlar Tekstil Sahibi Erkan Baykan’a iade-i ziyaretlerde bulundu.

Vali Kaban fabrikalarda yaptığı inceleme sonrası Malatya’nın ve ülkenin ekonomisine, ilin istihdamına ve üretimine yapmış oldukları katkılardan dolayı işadamlarına teşekkürlerini bildirdi. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali Kaban

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