Vali Kaban 30 Ağustos Zafer Bayramını yurdun her köşesinde idrak etmenin sevinci yaşandığını belirterek, "Aziz Türk milletinin, kendisini esarete mahkum etmek isteyen işgal güçlerine karşı kıyama kalkarak 19 Mayıs 1919’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 30 Ağustos 1922’de şan ve şeref dolu bir zaferle nihayete erdiğini hatırlattı. Kutlu günün 95. yıl dönümünü yurdumuzun her köşesinde idrak etmenin sevincini yaşamaktayız” dedi. Kurtuluş Savaşının Türk milletinin hürriyet aşkını ve ruhunu kuşatan bağımsızlık duygusunu bayraklaştırarak bütün dünyaya ilan edişi olduğunu vurgulayan Kaban, "Tarihin tanıklık ettiği en büyük zaferlerden birisi ile neticelenen Milli Mücadele sürecinde Aziz Milletimiz bedelini kanıyla, canıyla ödeyerek milli ve manevi değerlerini çiğnenmekten, Cennet Yurdumuzu parçalanmaktan kurtarmış ve Türk’ün asla esir edilemeyeceğini silinmez harflerle tarihe not düşmüştür. Türk Milleti ve Türk Vatanı üzerinde hesap yapanlar dün Haçlı Seferleri ve Sevr dayatması ile sabrımızı zorlayıp tarihi bir ders aldıklarını unutmuş gibi kara gün 15 Temmuz 2016’da yine aynı senaryolarla harekete geçmişlerse de Türk’ün çelikten iradesi karşısında yine hezimete uğramışlardır. Çünkü Türk Milleti 1040’da, 1071’de, 1453’de ve 1923’de sahip olduğu iman, azim, cesaret ve kararlılığı hala muhafaza etmektedir ve bu hasletlerini son nefer, son nefes ve son damla kana kadar da muhafaza edecektir. Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hürriyet ve istiklalimizin bina edilmesinde canlarını ve kanlarını hiç düşünmeden feda eden Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete göç eden Şanlı Gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, Aziz Milletimizin Zafer Bayramını ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

İHA