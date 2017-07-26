26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Vali Kaban, tarihi mekanları gezdi

Vali Ali Kaban, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya’yı gezdi. Eskimalatya’da tarihi mekanları gezen Vali Kaban, Malatya’da bir dönem müderrislik görevinde bulunan önemli şahsiyetlerden Mevlana ve Sadreddin Konevi gibi isimlere dikkat çekerek, “Hakikaten zirve şahsiyetler burada bulunmuşlar” dedi.

25 Temmuz 2017 Salı 11:07
Vali Kaban, tarihi mekanları gezdi

  Vali Ali Kaban, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya’da tarihi mekanları gezerek, tarihi mekanlar hakkında bilgiler aldı. Vali Kaban, ilk olarak Eskimalatya Yaşam Müzesi’ni, ardından Ulu Cami ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nı gezdi.

BU İŞLER TAKDİRE ŞAYANDIR
  Burada konuşan Vali Kaban, tarihi mekanların ayağa kaldırılmasından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Battalgazi Belediye Başkanımız nezaket gösterip bizi bu tarihi mekanların olduğu bölgemize getirdi. Kendi doğduğu toprakları gezdirdi. Hakikaten çok keyifliydi. Tabi ki tarihin bu kadar harmanladığı bir yerde, ona yakışır bir tarzda, güzel inovasyonla yeniden canlandırma ile yapılan bu işler hakikaten takdire şayandır. Ben Başkanımızı kutluyorum bugüne kadarki çabalarından dolayı. Bundan sonrada inşallah onları da tamamlamak nasip olur. Güzel şeyler yapılmış. Unutmayalım ki bu topraklar, Anadolu'dan en temel felsefelerin buluştuğu topraklar. Şu an herhangi bir yerde durmuyoruz. Öyle bir yerdeyiz ki bir zaman burada Türk İslam düşüncesi ile İran İslam düşüncesinin buluştuğu noktalar buralar. Çok değerli bir amalgam oluşturmuş. Büyük insanlar buralardan geçmiş. Sadreddinler, Mevlanalar, İbnî Arabiler, Tacettin; hakikaten zirve şahsiyetler burada bulunmuşlar. Bu toprakları daha güçlü kılan bir husus. Bu anlamda bu gücün farkına vararak, bunu geleceğe taşımak bizim aynı zamanda bu topraklardaki mührümüzü de geleceğe taşımak anlamına geliyor” dedi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
  Vali Ali Kaban, göreve başlaması sonrası kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kurum ve kuruluş yetkililerine iade-i ziyarette bulunarak faaliyetleri hakkında da bilgiler aldı. Vali Kaban, İl Emniyet Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Müdür yardımcıları ve birim amirleri tarafından karşılanan Vali Kaban, Şeref Defterini imzaladıktan sonra Emniyet Müdürü Urhal ile bire süre görüşüp Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası, ilin emniyet ve asayişi ile personel, araç ve gereç durumları hakkında brifing aldı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki ziyaretini tamamlayan Vali Kaban, Emniyet Müdürüne ve nezdinde tüm personeline görevlerinde başarılar dileyerek ayrıldı.


İHA
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