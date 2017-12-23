23 Aralık 2017 Cumartesi

Vali Kaban sergiye katıldı

Fehmi Kolçak Devlet Sanat Galerisi ve Suyun Büyüsü adlı sergi Vali Ali Kaban'ın katılımı ile açıldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:00
Vali Kaban sergiye katıldı

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışına Vali Ali Kaban'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Uluslararası Suluboya Derneği Türkiye Başkanı Ayşın Keskiner ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Açılışta konuşan Vali Kaban, “İl Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde uzun süredir kullanılmayan atıl kalmış olan salonumuzun bir canlı faaliyetle sulu boya resimlerle tekrar sanat dünyamıza kazandırılması anlamında açılısını yapmış olduk. Bu anlamda sanatın özellikle resmin bir toplumdaki kendini ifade ediş biçimi olarak önemi hiçbir şekilde yadsınamaz. Bunu da ciddi anlamda zor olan sulu boya gibi bir alandaki şu gezdiğimiz şahane eserleri görerek biz de mutlu olduk. Biz de çok faydalandık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Burayı artık aktif olarak kullanacağız. Aktif bir şekilde bütün sanatsal çalışmalarda kullanmaya devam edeceğiz İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Levent İskenderoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. doç. Dr. Ali Ayhan ve Rüveyda Ayhan’ın mini bir klasik müzik konseri verdiği açılış sonrası Vali Kaban, katılımcılar ile birlikte sergiyi gezdi.

İHA

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