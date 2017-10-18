Ziyaretlerine Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Yazıhan Belediyesi Başkanı Nevzat Öztürk ve İl Müftüsü Ümit Çimen eşlik etti. İlk olarak Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Komando Er Eyüp Hacıoğlu baba evini ziyaret ettiler.

Vali Kaban ve Bayan Kaban Hacıoğlu ailesinin ziyaretinin ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinde, trafik kazasında şehit olan Emniyet Amiri Gaffari Güneş'in ailesini de ziyaret ettiler. Güneş ailesinin ziyaretinden ardından Adıyaman'da Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Polis Memuru Seracettin Kılınç’ın ailesini ziyaret ettiler. Vali Kaban şehidin ailesi ile birlikte şehidin mezarını ziyaret edip dua okudu.

Kuranı Kerim tilaveti sonrası İl Müftüsü Çimen’in okuduğu duanın ardından ziyaretler sona erdi.

İHA