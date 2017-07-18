Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz ve Yönetim Kurulu üyeleri Malatya yeni Valisi Ali Kaban’ı dün makamında ziyaret ettiler. Vali Kaban’ın gazetecileri ayakta karşıladığı ziyarette ilk konuşmayı MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz yaptı.

Vali Ali Kaban’ın Malatya’yla alakalı geniş bir bilgiye sahip olduğunu açılışlarda fark ettiğini dile getiren Başkan Deniz, Vali Kaban’a yeni görevinde cemiyeti ve arkadaşları adına hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Deniz, “Malatya gazeteciliğinin çok ön planda olduğunu, Anadolu basının çok önemli noktalarında olduğunu vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. Dolayısıyla şehrimizde hem televizyon hem radyo hem de gazete açısından çok nitelikli haberler ve çalışmalar yapılmıştır” diye konuştu.

KULAK KABARTTIĞIM ŞEY ‘NİTELİK’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban ise, “Tabi ki, konuşmanızda önemli olan benim hemen kulak kabarttığım şey ‘nitelik.’ Yani bir şey söylediniz, ‘nitelikli bir basın olması’ dediniz, olabilir, basın olabilir ama nitelik zayıf olur. İçerik zayıf olur. Basını çok kötü niyetle kullanan insanların sayısı çok olabilir. Bunlara muhtelif yerlerde rastlanabilir özellikler. Ama ben de Malatya’yla ilgili şunu duyduğuma çok sevindim. Gelmeden önce basının özellikle yapıcı, nitelikli, kaliteli, işini yapan, hakikaten haber iletme hususiyetlerine sahip bir nitelik taşıyan yapısını olduğunu duymuş olmak, geldikten sonra da bunu mütalaa etmek benim için çok sevindirici bir husus oldu. Zira aksi takdirde kısır tartışmaların, kısır didişmelerin merkezine dönüşebilir” diye konuştu.

İYİ BİR PROTOTİP

Malatya’nın Anadolu’yu iyi tanıtan bir vilayet olduğunu söyleyen Vali Kaban, “Anadolu’nun bir numunesi Malatya’ diye bir ifade kullanmıştım. Anadolu’yu en iyi yansıtan bir vilayetimiz. Buraya bakarak Anadolu’yu, Türkiye’yi anlamak mümkün olabilecek kadar iyi bir prototip” ifadelerini kullandı.





















MUTLU SARIGÜL