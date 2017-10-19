Malatya Vergi Dairesi Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Vali Kaban, Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Vergi Müfettişleri Gurup Başkanı Mahmut Polat, Başkan yardımcıları Kemal Mecit ve Ahmet Zeki Cinoğlu tarafından karşılandı. Vali Kaban, Başkan Poyraz’dan kurum faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Malatya Vergi Dairesinden, ANT Bölge Müdürlüğüne geçen Vali Kaban, Bölge Müdürü Mevlüt Topçu ve personel tarafından karşılandı. Denetleme defterini imzalayan Vali Kaban, Müdür Topçu’dan kurum faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Son olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığını ziyaret eden Kaban’ı Daire Başkanı M. Hanifi Acar ve itfaiye personeli karşıladı. Personel ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Müdür Acar’dan kurum faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Kaban buradan ayrıldı.

HABER MERKEZİ