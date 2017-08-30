Vali Kaban mesajında, ''Tüm İslam aleminde ve cennet Türkiye’mizin her köşesinde olduğu gibi güzel şehrimiz Malatya’da da birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla pekiştiren bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmış olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Aziz milletimizin mayasında bulunan yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzide örneklerinin yaşandığı bayramlar yoksulun, yetimin, düşkünün korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı, kin ve nefretin bertaraf edildiği müstesna günlerdir. Bundan mütevellit bayramın ulvi esintilerinden ziyadesiyle istifade edebilmek için hayır duaları rahmet ve bereket kapılarını açan büyüklerimizi ve yaşlılarımızı ziyaret etmek, Cenab-ı Allah’tan şifa bekleyen hastalarımıza manevi destekte bulunmak, yoksul ve düşkün kardeşlerimizin kapısını çalıp kendileriyle hemhâl olmak, Devletimizin bekası ve milletimizin birliğinin muhafazası uğruna Hakka yürüyen aziz şehitlerimizin aileleri ile şanlı gazilerimiz ve ailelerinin yanında bulunarak yürek yangınlarına bir katre su serpmek hepimiz için manevi bir görevdir. Dünyanın dört bir yanında ve bilhassa sınır komşumuz olan ülkelerde kan ve gözyaşının durması için yüreklerimizde beslediğimiz umutların bu mübarek günler hatırına gerçeğe dönüşmesi en büyük dua ve temennimizdir. Çünkü bayram yakınlıktır, yakınlaşmadır… İdrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramı’nın da bütün insanlığın kalplerinin birbirine yakınlaşmasına, savaş çığlıklarının nihayete ermesine vesile olması yegâne ümidimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli halkımızın, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın herkese sağlık, huzur, sevgi ve esenlik getirmesini niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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