Prof. Dr. Frangipane ve Prof. Dr. Di Nocera, kendilerini kabullerinden dolayı Vali Kaban’a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

KAZI ÇALIMLARI EKİME KADAR SÜRECEK

Prof. Dr. Frangipane, 41 yıldır Aslantepe kazılarına katıldığını, buranın dünya çapında öneme sahip bir yer olduğunu, Anadolu’nun ilk kent devletinin burada kurulduğunu ve böylelikle devlet olgusunun burada doğduğunu belirterek çalışmalar hakkında bilgiler verirken bu çalışmalara katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu da ifade etti. “Malatya'da kendimizi mutlu hissediyoruz bizde artık Malatyalıyız” diyen Prof. Dr. Frangipane, kazı çalışmalarının 10 Ağustos 2017 (dün) tarihi itibariyle başlayacağını ve Ekim 2017 tarihine kadar süreceğini söyledi.

Prof. Dr. Di Nocera da, kendisinin 30 yıldır kazı çalışmalarına katıldığını, güzel bir çalışma ortamı içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken Prof. Dr. Frangipane’ nin sözlerine katıldığını ve Malatya’nın kendisi için ikinci Memleket gibi olduğunu sözlerine ekledi.

UNESCO’YA MÜRACAAT

İl Kültür ve Turizm Müdür v. İskenderoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının UNESCO’ya müracaatı ve Dünya Miras Merkezi'nce gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Aslantepe’nin Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandığını hatırlattı.

Vali Kaban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek göreve yeni başlaması münasebeti ile hem dile getirdikleri dilek ve temennileri hem Malatya’da gerçekleştirdikleri çalışmaları hem de Arslantepe Höyüğü hakkında vermiş oldukları bilgiler için ziyaretçilerine teşekkür etti.

“TAKİPÇİSİ OLUN”

Vali Kaban, İl Kültür ve Turizm Müdür v. İskenderoğlu’na Aslantepe’nin Dünya Miras Asıl Listesi'ne girmesi için gerekli çalışmaların sürdürülmesi ve Bakanlık nezdinde konunun takipçisi olması talimatını verdi.

Vali Kaban, Çalışmaları ile Malatya turizmine katkı sağlayan, aynı zamanda da Anadolu’da yaşamış olan medeniyetleri aydınlatan ziyaretçilerine ilimizde gerçekleştirecekleri 2 aylık çalışma süresi içerisin de kendilerine her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ