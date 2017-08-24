İlk olarak Kale İlçe Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Kaban Hükümet Konağı önünde İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, Kale Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Cemal Akdemir ve ilçe resmi daire müdürleri ile personeli tarafından karşılandı.

İLÇENİN GENEL DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Vali Kaban, Kaymakamlık Toplantı Salonuna geçerek burada İlçe Kaymakamı Güder’den ilçenin genel durumu, eğitim, güvenlik, sağlık ve ulaşımla ilgili konular ile devam eden ve yeni ele alınacak yatırımlar hakkında brifing aldı.

Daire müdürleri ile birlikte Kale ve İzollu Mahalle Muhtarları Dernek başkanlarının da yer aldığı toplantıda görüş alışverişinde bulunarak sorun ve talepleri dinledi.

Hükümet Konağında gerçekleştirilen toplantının ardından İlçe Kaymakamı Güder ile birlikte Kale Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığına geçen Vali Kaban’ı İlçe Belediye Başkanı Akdemir ve belediye personeli karşıladı.

PROJE ALANINA DAVET

Başkan Akdemir, Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir İlçe Belediyesinin ilçede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verirken İlçe Belediyesi olarak yürüttükleri projeler ve ileriye yönelik projeleri hakkında detaylı bilgiler vererek yapımına başladıkları Sosyal Tesis Projesi hakkında da detaylı bilgiler vererek yerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Vali Kaban’ı proje alanına davet etti.

Kale Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığındaki ziyaretinin ardından bir süre Başkan Akdemir ve katılımcılar ile sohbet eden Vali Kaban belediye ziyaretini tamamlayarak Sosyal Tesis Projesinin uygulanacağı alana geçerek burada Başkan Akdemir’den proje hakkında detaylı bilgiler aldı.

DESTEK TALEBİ

Geniş bir alanı kapsayan proje sahasında çocuk parkından dinlenme alanlarına, gezi alanlarından bungalov tipi konaklama alanına, gözetleme kulesinden teleferik sistemine, düğün salonundan alışveriş mekânlarına kadar birçok tesisin yer alacağını belirten Başkan Akdemir, yapımı düşünülen Kale-Pütürge yolu ile Sahil Yolu projeleri hakkında da bilgiler verip Kale ilçesini Malatya’nın turizm merkezi yapma gayreti içerisinde olduklarını belirterek Vali Kaban’dan projeleri ile ilgili destek talebinde bulundu.

Vali Ali Kaban, Başkan Akdemir’i yapımına başlanan ve planlanan projeler dolayısı ile tebrik ederek görev alanına giren projeler için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Birkaç ay önce ilçede göreve başlayan ve ilk görev yeri olan Kale İlçesine Vali Kaban’ın emir, direktif ve destekleri ile en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağını ifade eden İlçe Kaymakamı Güder’e de çalışmalarında başarılar dileyen Vali Kaban ilçeden ayrıldı.

HABER MERKEZİ