Vali Ali Kaban, Yazıhan’da başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Burada bir konuşma yapan Vali Kaban, “Bugün verimli bir buluşma oldu, bütün muhtarlarımıza, STK temsilcilerimize, kanaat önderlerimize il kurum müdürlerimize, ilçe kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız toplantı, sorunları yerinde görelim ve dinleyelim diye yaptığımız bir toplantı. Her zaman için kapımız açık, bu noktada sorun yok. Zaten gelip görüşen arkadaşlarımız bilir, sürekli görüşüyoruz. O anlamda da toplantıları beklemeye de gerek yok, her zaman bekleriz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Muhtarlar Vali Kaban’ı ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Toplantıya Vali Kaban’ın yanı sıra İlçe Kaymakamı İdris Akça, İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, kurum ve kuruluş yetkilileri Mahalle Muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

AKÇADAĞ’DA GÜVENLİK SORUNU

Vali Ali Kaban, Akçadağ ilçesinde de başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Kaban yaptığı konuşmasında, “Bugün burada Akçadağ’ımızın özellikle devletimizin en uç noktalarına ulaşabilen muhtarlarımızın bizimle insanımız arasındaki bağını kurma noktasında bize ileteceklerini dinlemek üzere sizlerle buluşmak üzere geldik. Çalışma arkadaşlarımla bu vesileyle birlikte sizi dinleyeceğiz. Bu anlamda öncelikle sorularımız, sorunlarımız gündeme gelecek sonrada sizlerin dilek temenniler noktasında ileteceklerinizi toplantı sonunda iletebilirsiniz” sözlerini kaydetti.

Toplantıda mahalle muhtarları sorun, talep ve önerilerini iletirken toplantının sonunda ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhtiyaç ve sorunların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunulurken söz alan mahalle muhtarları da yapılan çalışmalar ve düzenlenen bu tür toplantılar için Vali Kaban’a teşekkürlerini ilettiler.

HABER MERKEZİ