Vali Kaban, görevleri başındaki Emniyet ve Jandarma mensuplarını ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

İlk olarak yol uygulama noktasına ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde inceleyen Vali Kaban, görevi başındaki personele çalışmalarında başarılar dileyerek yeni yıllarını kutladı. Yol uygulama noktasında bulunan yolcu otobüsündeki yolcuların da yeni yılını kutlayarak hayırlı yolculuklar temennisinde bulunan Vali Kaban buradan ayrıldı.

GÖREVLİ PERSONEL İLE ÇAY İÇTİ

Daha sonra Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Kaban, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz’dan il genelindeki asayiş durumuyla ilgili bilgi alarak Denetleme Defterini imzaladı. Görevli personel ile birlikte sohbet eden, çay içen Vali Kaban, hayırlı görevler dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Son olarak Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kaban, görevdeki polis memurlarının yeni yılını kutladı. Ziyarette Malatya'daki huzuru sağlamada üstüne büyük yük düşen emniyet çalışanlarını tebrik eden Vali Kaban, polislerle sohbet etti. Vali Kaban ziyaretin sonunda ise Denetleme Defterini imzaladı.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin 24 saat görev başında olduğunu ifade eden Vali Kaban, polis ve jandarmanın denetimlerini aralıksız sürdüreceğini ve her türlü güvenlik tedbirinin alındığını kaydetti.

Ziyaretlerde Vali Kaban'a, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Asım Kocaoğlu, Jandarma İl Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da eşlik ettiler.

HABER MERKEZİ