02 Ocak 2018 Salı

VALİ KABAN, GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Vali Ali Kaban, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için yapılan yol uygulamalarını yerinde inceleyerek denetlemelerde bulundu.

02 Ocak 2018 Salı 11:25
VALİ KABAN, GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ

  Vali Kaban, görevleri başındaki Emniyet ve Jandarma mensuplarını ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

İlk olarak yol uygulama noktasına ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde inceleyen Vali Kaban, görevi başındaki personele çalışmalarında başarılar dileyerek yeni yıllarını kutladı. Yol uygulama noktasında bulunan yolcu otobüsündeki yolcuların da yeni yılını kutlayarak hayırlı yolculuklar temennisinde bulunan Vali Kaban buradan ayrıldı.  

GÖREVLİ PERSONEL İLE ÇAY İÇTİ
  Daha sonra Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Kaban, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz’dan il genelindeki asayiş durumuyla ilgili bilgi alarak Denetleme Defterini imzaladı. Görevli personel ile birlikte sohbet eden, çay içen Vali Kaban, hayırlı görevler dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Son olarak Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kaban,  görevdeki polis memurlarının yeni yılını kutladı. Ziyarette Malatya'daki huzuru sağlamada üstüne büyük yük düşen emniyet çalışanlarını tebrik eden Vali Kaban, polislerle sohbet etti. Vali Kaban ziyaretin sonunda ise Denetleme Defterini imzaladı.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin 24 saat görev başında olduğunu ifade eden Vali Kaban, polis ve jandarmanın denetimlerini aralıksız sürdüreceğini ve her türlü güvenlik tedbirinin alındığını kaydetti.

Ziyaretlerde Vali Kaban'a, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Asım Kocaoğlu, Jandarma İl Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da eşlik ettiler.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Kaban

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017