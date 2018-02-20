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VALİ KABAN EVDE EŞİNE YARDIM EDİYOR MU?

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisinin misafiri olan Vali Ali Kaban’a çocuklar, merak ettikleri soruları sordu. “Evde bulunduğunuz süre zarfında eşinize yardım ediyor musunuz? Malatya’da eksik gördüğünüz şeyler var mı? Malatya’da kar yağsa kaç gün tatil verirsiniz? İlkokul arkadaşınızı hatırlıyor musunuz? Valilik sizi yoruyor mu?” gibi sorularla söyleşi programında eğlenceli anlar yaşandı.

VALİ KABAN EVDE EŞİNE YARDIM EDİYOR MU?

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisinin misafiri olan Vali Ali Kaban’a çocuklar, merak ettikleri soruları sordu. “Evde bulunduğunuz süre zarfında eşinize yardım ediyor musunuz? Malatya’da eksik gördüğünüz şeyler var mı? Malatya’da kar yağsa kaç gün tatil verirsiniz? İlkokul arkadaşınızı hatırlıyor musunuz? Valilik sizi yoruyor mu?” gibi sorularla söyleşi programında eğlenceli anlar yaşandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 12:26
VALİ KABAN EVDE EŞİNE YARDIM EDİYOR MU?

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi, çocuklar ile kentin yöneticilerini bir araya getirerek, çocukların kent ve yönetim ile alakalı merak ettikleri hakkında cevap bulmak, kentin ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel kimliği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve çocukların gelecek tasavvurlarında yöneticilerin örnek teşkil etmesi amacıyla “Söz Küçüğün” konulu bir proje başlattı.

Söz Küçüğün programının ilk konuğu olan Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Şark Odası’nda çocuklarla bir araya geldi. Söz konusu programa Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın da katılarak proje hakkında kısa bilgi verdi. Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Aslıhan Atalan’ın moderatörlüğünde çocuklar kent ve Vali Kaban hakkında merak ettikleri soruları yönelttiler.

Vali Ali Kaban hayat hikâyesini ve öğrencilik yıllarını çocuklarla paylaşarak hayat tecrübelerini anlattı. Kaban, çocukluk yıllarında özellikle sokak oyunları olarak topaç, bilye, futbol gibi oyunları oynadığını söyleyerek, çocukluk yıllarında unutamadığı anısını paylaştı.

ALİ KABAN ÇOCUKLARININ SORULARINI CEVAPLADI

Çocuk Meclisi Başkanı Ayşenaz Atabay’ın, “Evde bulunduğunuz süre zarfında eşinize yardım ediyor musunuz?” sorusuna Vali Kaban, Peygamber Efendimizin (sav) ev hayatından örnekler vererek, “Evde bulunduğum sürelerde elimden geldiğince eşime yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.

Söyleşi programına katılan öğrencinin yönelttiği, “Malatya’da eksik gördüğünüz şeyler var mı? Varsa bunları nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu cevaplayan Vali Kaban, yaşanan göç olaylarından dolayı bazı güvenlik problemlerinin oluştuğunu, bu problemi emniyet güçlerimizle çözmeye çalıştıklarını belirtti.

“MALATYA’DA KAR YAĞSA KAÇ GÜN TATİL VERİRSİNİZ?”

Vali Kaban’a çocuklar tarafından sorulan “Malatya’da kar yağsa kaç gün tatil verirsiniz? İlkokul arkadaşınızı hatırlıyor musunuz? Valilik sizi yoruyor mu?” gibi sorularla söyleşi programında eğlenceli anlar yaşandı.

Programın sonunda Ali Kaban tarafından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. Genel sekreterlikten alınan bilgiye göre söz konusu programların yıl boyunca farklı okullardaki öğrencilerin katılımı ile ve farklı konuklarla devam ettirileceği belirtildi.

HABER MERKEZİ

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Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk MeclisiVali Ali KabanVali Ali Kaban’a Sorular
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