Vali Kaban, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Lale Altuntaş’ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban’a, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve eşi Kadriye Urhal ile İl Müftüsü Ümit Çimen ve eşi Şerife Çimen eşlik etti.

Sağlık sorunları nedenleriyle Hastanede ve evde tedavi gören Lale Altuntaş’ı ziyaret ederek Engelliler Gününü kutlayan Vali Kaban, bir an önce sağlığına kavuşmasını için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra Vali Kaban, Tunceli’nin Pülümür ilçesinden Ovacık ilçesine gitmek üzere havalanan polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Polis Memuru Candaş Kaplan’ın ailesine ziyarette bulundu. Son olarak Vali Kaban, Diyarbakır ‘da terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Mehmet Emin Çakır’ın ailesine ziyarette bulundu.

DEVLET YANINIZDA…

Devletin şehit ailesi ve yakınlarının her zaman yanında olduğunu belirten Vali Kaban, şehitlerin emanetleri olan ailelerinin sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını gidermek için her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Vali Kaban'a ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, kendilerine teşekkür ettiler. İl Müftüsü Ümit Çimen’in Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua etmesinin ardından ziyaretler sona erdi. Ziyaretler sırasında kendilerine yoğun ilgi gösteren çocuklarla yakından ilgilenerek, bir süre sohbet eden Vali Kaban ve eşi Neriman Kaban, çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye ettiler.

HABER MERKEZİ