Vali Ali Kaban, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen ile birlikte Darende Kaymakamlığı´na ziyarette bulundu. Kaban, Kaymakamlık önünde İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Süleyman Eser, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Kös, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

YATIRIMLAR HASSASİYETLE TAKİP EDİLMELİ

Vali Kaban burada Kaymakam Zengince´den ilçenin tarihi, coğrafi yapısı, nüfusu, sosyal yaşamı, kültür-turizm, eğitim, tarım ve turizm konularında brifing aldı. Darende´nin tarihi, doğası ve inanç turizmi ile önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Vali Kaban, eğitim başta olmak üzere tüm yatırımların hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra Darende Belediyesi´ne ziyarette bulunan Vali Ali Kaban, Başkan Eser´den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Eser burada ziyaret anısına, Vali Kaban´a belediyeye ait atölyelerde hazırlanan çini tabak hediye etti.

SOMUNCU BABA KÜLLİYESİ’NE ZİYARET

Vali Kaban ve beraberindeki heyet daha sonra Somuncu Baba Külliyesi´ne geçti. Vali Kaban burada, külliyenin imar ve ihyasını yürüten Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş tarafından karşılandı. Külliyede, Somuncu ve Hacı Hulusi Efendi ´nin kabirlerini ziyaret edip, daha sonra Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Müzesi´ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vakıf Başkanı Hamidettin Ateş, Vali Kaban´a ziyareti anısına üzerinde ‘Sakın nefsine uyup bir can incitmeyesin/Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin´ yazılı bir tablo hediye etti.

Vali Ali Kaban daha sonra, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kur´an Kursu, Kent Müzesi, Darende Belediyesi Çini Atölyesi, Kudret Havuzu ve Hamidiye Çarşısı´nı gezdi.

DARENDE, ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Gazetecilere ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Vali Kaban, fırsat buldukça ilçeleri ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Gördüğümüz kadarıyla ilk edindiğimiz intiba güzel, manevi havası ile ferahlık veren bir ilçemiz. Darende bölgemiz için, gerek tarih, gerek kültür, gerek yetiştirdiği insan yapısı itibariyle önemli bir merkez konumunda. Burada hakikaten o tarihin kültür ile karışmış olduğu insan üzerindeki etkisini her şekilde hissediyorsunuz. İlçemizin içinden geçen Tohma Çayı da ayrı bir güzellik veriyor. Ben Darendeli hemşehrilerimize selamlarımı yolluyor, sağlık ve sıhhat diliyorum.” dedi.

Vali Kaban beraberindeki heyet ile daha sonra ilçeden ayrıldı.

HABER MERKEZİ