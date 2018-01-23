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VALİ KABAN'DAN 2. ORDU ZİYARETİ

Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu’nu ziyaret etti.

VALİ KABAN'DAN 2. ORDU ZİYARETİ

Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu’nu ziyaret etti.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 15:14
VALİ KABAN'DAN 2. ORDU ZİYARETİ

Vali Kaban, terör örgütlerini bertaraf etmek üzere, 20 Ocak’ta Afrin'e yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Malatya’da konuşlu olan 2. Ordu Komutanlığı ve bağlı birlikleri tarafından yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Asım Kocaoğlu’nu ziyaret etti.

Yürütülen operasyon ile ilgili bilgi alan Kaban, tüm askerlere görevlerinde başarı diledi. Kocaoğlu’na Türk Bayrağı da hediye eden Kaban, gönüllerinin Türk askerleri ile olduğunu söyledi.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Tümgeneral Asım Kocaoğlu ise, Vali Kaban’a hediye ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.busabahmalatya.com 

İHA

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2. OrduMalatyaAfrinVali Ali KabanGarnizon Komutanı Tümg. Asım Kocaoğlu
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