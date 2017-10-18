Vali Kaban, ziyaretler kapsamında ilk olarak Malatya Gıda Tarım Hayvancılık Platformunu ziyaret etti. Çobanların geçmişten bugüne kadar kullandıkları kaval, yemek yedikleri kaplar, gaz lambası, kıl çadırı, el feneri, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinin dernek içerisinde sergilendiği Çoban Müzesini gezen Vali Ali Kaban, böyle güzel bir müzenin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra Platforma bağlı Birlik başkanlarıyla bir süre sohbet eden Vali Kaban, Başkan İhsan Akın’dan çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ

Malatya Gıda Tarım Hayvancılık Platformu’nu ziyaretinin ardından Yetimler Kervanı Derneği’ne geçen Vali Kaban, burada Başkan İhsan Çolak’tan derneğin çalışmaları hakkında görüştükten sonra dernek binasını gezdi. Ziyaret öncesi yanına gelen çocuklarla da ilgilenen Vali Kaban, çocuklara hediyeler verdi.

Yetimler Kervanı Derneği ziyaretinin ardından TARSİM Bölge Müdürlüğüne geçen Vali Kaban, TARSİM Müdürü Mehmet Ali Doğan’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Son olarak Karadenizliler Derneğini ziyaret eden Vali Kaban, Dernek Başkanı Müzembil Arar ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretler esnasında esnaflar ile sohbet eden Vali Kaban, esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulundu.

HABER MERKEZİ