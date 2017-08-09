Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 2017 yılı yaz kararnamesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Orhan Usta, 31 Temmuz 2017 tarihinde ilimizde görevine başlamıştı.

GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

Malatya Adliye Sarayı'na giderek Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Usta’yı makamında ziyaret eden Vali Kaban, Başsavcı Usta’ya hoş geldiniz diyerek hayırlı olsun temennisinde bulunup yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Kaban ile Başsavcı Usta bir süre Başsavcılık Makamında görüştükten sonra Vali Kaban Adliye Sarayı’ndan ayrıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başsavcı Usta, Vali Kaban’a teşekkür ederek kendisine Adliye Sarayı’nın çıkışına kadar eşlik edip buradan uğurladı.

HABER MERKEZİ