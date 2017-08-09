09 Ağustos 2017 Çarşamba

Vali Kaban, Başsavcı Usta’ya ziyarette bulundu

Vali Ali Kaban, Malatya’ya yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’ya hoş geldin ziyaretinde bulundu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:06
Vali Kaban, Başsavcı Usta’ya ziyarette bulundu

  Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 2017 yılı yaz kararnamesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Orhan Usta, 31 Temmuz 2017 tarihinde ilimizde görevine başlamıştı.

GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ
  Malatya Adliye Sarayı'na giderek Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Usta’yı makamında ziyaret eden Vali Kaban, Başsavcı Usta’ya hoş geldiniz diyerek hayırlı olsun temennisinde bulunup yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Kaban ile Başsavcı Usta bir süre Başsavcılık Makamında görüştükten sonra Vali Kaban Adliye Sarayı’ndan ayrıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başsavcı Usta, Vali Kaban’a teşekkür ederek kendisine Adliye Sarayı’nın çıkışına kadar eşlik edip buradan uğurladı.

HABER MERKEZİ
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