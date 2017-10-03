Vali Kaban’ı İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ve kazı heyeti karşıladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İskenderoğlu, Arslantepe Höyüğü hakkında Vali Kaban’a bilgiler verirken Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Frangipane de kazı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

2 ASLAN HEYKELİ…

Müdür İskenderoğlu, höyük girişinde höyük hakkında Vali Kaban’a bilgilendirmelerde bulunarak, ilk şehir devleti olan Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunduğunu, duvarlarında renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kazılarda elde edilen kılıç ve mızraklarıyla, binlerce mühür baskısı ve metal eserleriyle, Malatya Kralı Tarhunza ile 2 aslan heykeli ile Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan önemli bir kazı alanı ve höyük olduğunu belirtti.

Müdür İskenderoğlu, ayrıca Kral Tarhunza ile 2 aslan heykelinin asıllarının Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilendiğini ve aynı malzemeden yapılmış birebir kopyalarının ise höyük girişine yerleştirilerek burada sergilendiğini ifade etti.

EN ESKİ KERPİÇ SARAYI

Vali Kaban’ın höyük içerisinde yaptığı incelemeler sırasında da Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Frangipane, burada kazı çalışmaları sürdürülen yapının dünyanın en eski kerpiç sarayı olduğunu belirterek geçtiğimiz yıl M.Ö. 3.000’li yıllara ait olduğu tahmin edilen kerpiç taht’ın gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Prof. Dr. Frangipane, duvar resimleri hakkında Vali Kabana bilgiler verirken yapılan kazı çalışmaları ve buluntular hakkında da detaylı bilgilendirme de bulunarak kazı çalışmalarının itinalı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Kaban, verilen bilgiler için yetkililere teşekkür ederek yapmış olduğu bu ziyaretle Anadolu tarihinin bir bölümü hakkında yerinde bilgi sahibi olduğunu, bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ